Cuiabano celebra triunfo do Botafogo na Venezuela: ‘Nosso grupo está bem fechado’

O Botafogo não teve uma grande atuação diante do Carabobo, na Venezuela, porém voltou com os três pontos na bagagem e ainda sonha com uma vaga nas oitavas da Libertadores. Autor de um dos gols do triunfo por 2 a 1 , Cuiabano destacou a união do elenco sob o comando do técnico Renato Paiva.

“Muito feliz pelo gol e pela vitória, que é o mais importante. Conseguimos somar três pontos. Nosso grupo está bem fechado, muito feliz por essa vitória, que foi muito importante para a gente”, disse, depois da partida, à ESPN.

Em campo, Vitinho abriu o placar, mas o time carioca viu Aponte deixar tudo igual aos 30 do segundo tempo e dar requintes de emoções ao confronto. No entanto, Cuiabano finalizou forte, nos acréscimos, para sacramentar a vitória, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela.

Depois do triunfo, o Alvinegro terá mais dois jogos no Nilton Santos para tentar garantir a classificação, diante de Estudiantes, no dia 14, e Universidad de Chile, daqui a 20 dias.

Dessa forma, na classificação, a equipe carioca agora soma 6 pontos, igual ao adversário argentino. O clube chileno, por sua vez, segue na liderança, com 7. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h, no Nacional de Santiago.

Antes disso, os comandados de Renato Paiva voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Botafogo mede forças com o Internacional, domingo (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos.

