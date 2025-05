Bahia x Nacional-COL, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (7), Bahia e Nacional-URU se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. O jogo será na Fonte Nova, às 19h. O Nacional é um titã sul-americano. Mas a equipe vai mal na competição. Afinal, tem apenas um ponto e está na lanterna. Já o Bahia, que desde 1989 não disputava a Libertadores, faz ótima campanha e lidera com 7 pontos. Além disso, se vencer, poderá até assegurar a classificação antecipada, ainda antes da última rodada, caso o Internacional vença o Atlético Nacional na quinta-feira (8), no outro jogo do grupo.

A Voz do Esporte já tem tudo pronto para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 17h. Cesar Tavares narra o embate com o auxílio de Pedro Fut nos comentários e Christopher Henrique na reportagem.

