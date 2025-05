Vitória do Godoy Cruz favorece o Grêmio na Sul-Americana

Argentinos triunfaram no Paraguai com gol de Agustín Auzmendi - (crédito: Foto: Divulgação/Godoy Cruz)

O resultado de vitória do Godoy Cruz por 1 a 0, contra o Sportivo Luqueño, foi ótimo para as pretensões do Grêmio na Sul-Americana. A saber, o único tento da partida na última terça-feira (6) em Luque, no Paraguai, foi feito pelo atacante Agustín Auzmendi.

Isso porque, neste momento, o time dirigido por Mano Menezes tem seis unidades de vantagem para o terceiro colocado da chave, o próprio Luqueño. Enquanto o Godoy Cruz tem dez e “disparou” na ponta da chave, o Tricolor tem seis enquanto Sportivo Luqueño e Atlético Grau tem somente um ponto.

Diante desse contexto, o Grêmio tem a possibilidade imediata de garantir sua passagem, ao menos, para o playoff da Sul-Americana contra um time da Libertadores. Nesse sentido, basta um empate contra o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7), que o time gaúcho fica fora do alcance dos concorrentes. O jogo em questão ocorre em Lima, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

A equipe brasileira, aliás, pode buscar bons fluídos vindos do palco desse confronto junto a uma compatriota tricolor. Na última terça (6), também jogando no Alejandro Villanueva, o São Paulo venceu o Alianza Lima, por 2 a 0. Porém, pela fase de grupos da Libertadores.

Outros jogos da quarta rodada na fase de grupos da Sul-Americana

Nacional Potosí 2 x 2 Guaraní

Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia

Boston River 1 x 5 Independiente

Corinthians 1 x 1 América de Cali

Melgar 0 x 1 Lanús

07/05

Cerro Largo x Universidad Católica de Quito – 19h

Puerto Cabello x Vasco – 19h

Unión x Palestino – 19h

Mushuc Runa x Cruzeiro – 21h30

Once Caldas x Unión Española – 23h

08/05

Iquique x Atlético-MG – 19h

Racing x Huracán – 19h

GV San José x Fluminense – 21h30

Cienciando x Caracas – 23h

