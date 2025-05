CT do Real Madrid amanhece em celebração à queda do Barcelona na Champions League

CT do Real Madrid amanhece em celebração à queda do Barcelona na Champions - (crédito: Foto: Reprodução)

A eliminação do Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões se tornou motivo de agradecimento para uma parcela de Madrid. Torcedores merengues aproveitaram a derrota dos arquirrivais culés para expressar publicamente a satisfação com o resultado do histórico duelo com a Inter de Milão. Não à toa, o CT do Real, localizado em Valdebebas, amanheceu decorado com faixas provocativas e cartazes de gratidão aos italianos.

Entre as mensagens expostas estavam frases como “Obrigado, Inter”, “Hala Madrid”, “Força Inter” e “Reis da Europa”. Além disso, os arredores do CT também ficaram adornados de ursos de pelúcia e bandeiras do clube merengue. O Barça deu adeus à Champions League após o revés na prorrogação, por 4 a 3, na tarde da última terça-feira (06).

Vale frisar que tal manifestação ocorreu às vésperas de mais um El Clásico, marcado para as 11h15 (de Brasília) deste domingo (11), pela La Liga. O Barça lidera o torneio com 79 pontos, enquanto o Real aparece na cola com 75 — a quatro rodadas do fim.

???????? “¡GRAZIE INTER!” ???????? ???? Pancartas de agradecimiento en Valdebebas a los equipos que han eliminado al Barça en Champions y Euroliga. ????@marcosdlarocha pic.twitter.com/d8yKfwmqvP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2025

Fim do sonho do Barcelona

A recente eliminação na Champions encerra qualquer possibilidade de tríplice coroa para o time catalão nesta temporada. O Barça ainda tinha chances, visto que havia conquistado a Copa do Rei diante do Real Madrid. Contudo, a queda para a Inter frustrou os planos mais ambiciosos do clube.

Enquanto isso, os merengues já haviam deixado a competição europeia nas quartas de final, quando foram superados pelo Arsenal. Os ingleses, aliás, tentam reverter a desvantagem mínima diante do PSG às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (07), na França.

Apesar da frustração pela queda, o Barça se despediu da Champions com um jogo memorável. O embate, aliás, se tornou a semifinal com mais gols na história do mata-mata da competição junto a outros. Além da vitória da Inter, os confrontos entre Liverpool e Roma (2017/18) e Bayern de Munique x Sporting (2008/09) tiveram 13 tentos.

