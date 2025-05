Alpine anuncia troca de Doohan por Colapinto para próximas cinco corridas

A Alpine segue fazendo uma reorganização na casa após ter já anunciado o pedido demissão do chefe de equipe Oliver Oakes, na última terça-feira (6/5), e o polêmico Flavio Briatore como novo encarregado da função. Nesta quarta (7/5), o time francês oficializou outra mudança importante, dessa vez entre os pilotos, e confirmou a entrada de Franco Colapinto no lugar de Jack Doohan para ser titular ao lado de Pierre Gasly. O argentino de 21 anos retorna a Fórmula 1 e está confirmado para disputar as próximas cinco corridas da temporada.

Apesar de estar de volta ao grid após ser uma das sensações de 2024, quando disputou nove provas pela Williams, Colapinto ainda será reavaliado pelo desempenho entregue entre o GP da Emilia-Romagna, em 18 de maio, e o GP da Áustria, em 29 de junho. Ele também irá participar das etapas da Espanha, Mônaco e Canadá neste intervalo e depende de bons resultados para continuar no cargo.

“Em primeiro lugar, quero agradecer à equipe por me dar a oportunidade de pilotar competitivamente nas próximas cinco corridas. Vou trabalhar duro com a equipe para me preparar para a próxima corrida em Ímola e para a próxima rodada tripla, que sem dúvida será intensa e um grande desafio para todos. Mantive-me afiado e estou o mais preparado possível com o programa de testes de apoio à corrida da equipe, bem como no simulador em Enstone. Farei o meu melhor para acelerar e dar o meu máximo para entregar os melhores resultados possíveis ao lado do Pierre”, disse Colapinto.

Enquanto isso, Doohan segue na equipe como reserva, ao lado dos jovens Paul Aron e Kush Maini. O período como titular durou apenas sete corridas, contando a última de 2024 e as seis iniciais da atual temporada, mas o australiano não conquistou resultados expressivos e a melhor colocação foi o 13º lugar no GP da China. Ele sequer concluiu a última prova, em Miami, por ter furado o pneu ainda na primeira volta, e ficou marcado por acidentes, como o toque com o brasileiro Gabriel Bortoleto na sprint da China e pela batida forte no Japão, quando tentou fazer uma curva com a asa móvel aberta.

“Estou muito orgulhoso de ter alcançado minha ambição de ser piloto profissional de Fórmula 1 e serei eternamente grato à equipe por me ajudar a realizar esse sonho. Obviamente, este último capítulo é difícil para mim, porque, como piloto profissional, naturalmente quero correr. Dito isso, aprecio a confiança e o comprometimento da equipe. Temos objetivos de longo prazo a serem alcançados como equipe e continuarei me esforçando ao máximo para ajudar a alcançá-los. Por enquanto, vou manter a cabeça baixa, continuar trabalhando duro, assistir com interesse às próximas cinco corridas e continuar perseguindo meus próprios objetivos pessoais”, compartilhou Doohan.

A novidade, porém, não pegou muitos de surpresa no mundo da Fórmula 1, especialmente por Briatore ter assumido o papel de chefe de equipe no lugar de Oakes. O executivo italiano, envolvido no escândalo do Singapuragate, em 2008, não escondia a preferência por Colapinto e uma possível mudança era especulada desde o começo do ano.

“Após analisar as corridas de abertura da temporada, tomamos a decisão de colocar Franco no carro ao lado de Pierre nas próximas cinco corridas. Com o grid tão equilibrado este ano e um carro competitivo, que a equipe melhorou drasticamente nos últimos 12 meses, estamos em uma posição em que vemos a necessidade de rotacionar nossa formação”, comunicou Briatore.

“Também sabemos que a temporada de 2026 será importante para a equipe e ter uma avaliação completa e justa dos pilotos nesta temporada é a coisa certa a fazer para maximizar nossas ambições no próximo ano. Continuamos a apoiar Jack na equipe, pois ele tem agido de maneira muito profissional em sua função como piloto de corrida até agora nesta temporada. As próximas cinco corridas nos darão a oportunidade de tentar algo diferente e, após esse período, avaliaremos nossas opções”, acrescentou.

A Fórmula 1 retorna daqui duas semanas para o Grande Prêmio da Emilia Romagna, em Ímola, nos dias 16 a 18 de maio. Oscar Piastri lidera o mundial de pilotos com 131 pontos, com Lando Norris (115) em segundo e Max Verstappen (99) em terceiro. Entre os construtores, a McLaren está com 246 pontos, na frente de Mercedes (141) e Red Bull (105).