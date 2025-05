Bayern usará modelo especial dedicado a Thomas Müller na próxima temporada; veja

O Bayern de Munique decidiu usar seu uniforme para eternizar um momento simbólico na história do clube: a despedida de Thomas Müller. Neste contexto, a camisa reserva exclusiva para temporada 2025/26, apresentada pelo clube nesta semana, contará com reverência à trajetória e o impacto do ídolo no time.

A camisa exibe-se predominantemente na cor branca, com detalhes em cinza e coral. Trata-se de um conceito visual inspirado no nascer do sol nos Alpes Bávaros — alusão ao que se é avistado a partir da Allianz Arena. Já a parte frontal da peça apresenta um padrão de camuflagem estilizada que remete à arquitetura externa do estádio, reconhecida por sua estrutura geométrica e iluminação icônica.

De acordo com o marketing do clube, a ideia consiste em conciliar modernidade e tradição — pilares simbólicos da identidade bávara. O valor de lançamento nas lojas oficiais e plataformas online é de 150 euros (cerca de R$ 963 na cotação atual), e o uniforme será utilizado em jogos como visitante.

Fonte exalta o legado de Müller

Há, ainda, uma fonte exclusiva para numeração da camisa, criada especificamente em homenagem ao ídolo. O estilo tipográfico especial exibe o número 25 — utilizado pelo jogador — e inclui imagens do atleta durante partidas emblemáticas, seja comemorando gols ou conduzindo a bola.

A venda da personalização acresce entre 100 e 175 euros — conforme o tipo de camisa — na compra. Sendo assim, o custo total pode chegar até R$ 1.124,00. Além disso, haverá a comercialização de três modelos: infantil, torcedor e authentic. Especula-se que o ídolo use o uniforme nas rodadas finais da Bundesliga.

Fim de ciclo após 25 anos

Thomas Müller se despede do Bayern após 25 anos — 15 como profissional — de vínculo com o clube. Ingressou nas categorias de base em 2000 e estreou na equipe principal durante a temporada 2008/2009. Desde então, acumulou 745 partidas, marcou 248 gols e distribuiu 221 assistências.

Pelo clube, conquistou 32 títulos, incluindo duas Champions League (2013 e 2020) e dois Mundiais de Clubes. Ainda sagrou-se campeão da Copa do Mundo de 2014 com a seleção alemã, destacando-se como um dos principais nomes da campanha.

A despedida coincide com o 34º título do Campeonato Alemão conquistado pelo Bayern no último final de semana. Assim, o lançamento da camisa e da fonte personalizada não só presta homenagem a um dos maiores ídolos da história do clube, mas também reforça o vínculo emocional com os torcedores, consolidando uma estratégia de marketing que alia sentimento e identidade à movimentação comercial.