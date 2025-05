Cerro Porteño x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Palmeiras vai colocar seus 100% de aproveitamento na Libertadores em jogo, nesta quarta-feira (7). Afinal, o Verdão encara o Cerro Porteño, no Paraguai, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental. O time de Abel Ferreira venceu as três partidas até aqui e lidera o grupo G com nove pontos. Já os paraguaios estão na segunda colocação, com quatro pontos somados, mas podem ser ultrapassados em caso de tropeço em casa.

A Voz do Esporte, ao vivo, a partir de 20h, acompanha a partida. Ennio Ricanelo está confirmado na narração. Quem estará ao seu lado será Diogo Martim nos comentários e André Bachá nas reportagens.

