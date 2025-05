Palmeiras tem novo desafio no Paraguai após caso de racismo com Luighi

Palmeiras reencontra Cerro, no Paraguai, após episódio de racismo com Luighi - (crédito: Foto: Reprodução/SporTV)

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nueva Olla, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais do que uma vaga nas oitavas de final, o embate também reserva um clima de tensão. Isso porque será o reencontro com o torcedor paraguaio após o episódio de racismo envolvendo o atacante Luighi.

Há dois meses atrás, o atacante do Palmeiras mobilizou o Brasil, desde autoridades políticas a desportivas, após sofrer ataques racistas durante a Libertadores Sub-20. Na ocasião, o jovem foi alvo dos torcedores do Cerro Porteño durante toda a partida. Após o embate, ele deu um forte desabafo, aos prantos, falando sobre o acontecimento.

Um grupo de trabalho criado para desenvolver ações contra o racismo no continente, com Ronaldo e Fatma Samoura, ex-secretária-geral da Fifa, convidados a chefiá-lo. Na prática, porém, nada estrutural saiu do papel até aqui. O Cerro Porteño, por sua vez, pagou apenas uma multa à Conmebol.

Já o Palmeiras, desde o caso Luighi, vem promovendo ações antirracistas. No início de abril, o clube identificou e excluiu um torcedor do quadro de sócios depois dele ser flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Cerro, quando os times se enfrentaram no Allianz Parque. Além disso, o Verdão também foi multado, acatou a decisão e realizou o pagamento.

O Cerro Porteño, por outro lado, cumpriu com as punições determinadas pela Conmebol no caso de Luighi. Contudo, não há notícia de que os torcedores envolvidos no caso tenham sido punidos.

Episódios reincidentes entre os dois clubes

Contudo, o episódio de Luighi não foi o único no histórico de confronto entre as equipes. Afinal, os dois times se enfrentaram também pela Libertadores em 2018 e 2023. Nas duas oportunidades, torcedores do Cerro Porteño promoveram atos racistas.

Nas três ocasiões, o clube paraguaio foi condenado a pagar apenas uma multa. Agora, existe um temor do Palmeiras com uma recepção hostil no Estádio Nueva Olla, por causados incidentes anteriores.

