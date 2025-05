Fluminense embarca para a Bolívia repleto de jovens e reservas; veja os relacionados

Líder do Grupo F da Sul-Americana, o Fluminense embarcou, na manhã desta quarta-feira (7), para La Paz, na Bolívia, onde enfrenta o GV San José. O confronto, então, acontece na quinta-feira (08), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, com uma altitude de 3637 metros acima do nível do mar.

Vale destacar que o auxiliar Alexandre Mendes estará à beira do campo, assim como foi no duelo com o Unión Española, no Chile. Afinal, segundo informações do jornalista Victor Lessa, Renato Gaúcho passou por ablação no coração há alguns anos. Diante disso, não seria indicada uma viagem para a altitude da capital boliviana.

As novidades na lista de relacionados são os laterais Guga e Renê, assim como o volante Hércules e os meias Isaque e Renato Augusto, que pode voltar a ter chance de mostrar seu futebol.

Caso o Tricolor vença seu compromisso, chegará aos dez pontos e encaminhará a classificação. Com apenas um, até o momento, o San José praticamente daria adeus ao torneio. No outro jogo da rodada, o Once Caldas (COL) – segundo, com seis pontos – recebe o Unión Española (CHL) – terceiro, com dois -, nesta quarta-feira (7).

Dessa forma, caso haja empate no duelo em questão, o Fluminense garantiria pelo menos a segunda posição se vencer na altitude de La Paz. Cabe lembrar que somente quem terminar em primeiro lugar avança direto às oitavas de final da Sul-Americana. Os oito segundos colocados disputam play-off com os oito times que terminarem em terceiro em seus grupos da Libertadores.

Confira a lista dos jogadores que viajaram

Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevyn Vinicius e Vitor Eudes

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schuindt, Manoel e Thiago Santos

Laterais: Guga, Léo Jance e Renê

Meias: Facundo Bernal, Freitas, Hércules, Isaque, Lezcano, Renato Augusto, Thiago Henrique e Wallace Davi

Atacantes: Kelwin, Kevin Serna, Lavega e Paulo Baya

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.