Flamengo joga pela primeira vez em sua história em Santiago del Estero, na Argentina

Estádio Único Madre de Ciudades em Santiago del Estero, no norte da Argentina - (crédito: Foto: Divulgação)

O Flamengo volta a campo, nesta quarta-feira (7), e atuará pela primeira vez em Santiago del Estero, no norte da Argentina, em sua centenária história. Assim, a equipe visita o Central Córdoba, às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores, no Estádio Único Madre de Ciudades, inaugurado no dia 4 de março de 2021.

Curiosamente, a região mais antiga do país é conhecida como a “Mãe das Cidades”. Afinal, por lá, colonizadores espanhóis fundaram outros municípios importantes da Argentina, como Córdoba, Tucumán e Salta, segundo o portal “ge”. A região ainda é palco de eventos automobilísticos internacionais, como etapas da Porsche Cup.

O Estádio Único Madre de Ciudades tem capacidade para cerca de 30 mil torcedores, sendo um dos mais modernos, na atualidade, em solo hermano. A primeira partida aconteceu na final da Supercopa Argentina entre River Plate e Racing, com uma sonora goleada dos “Los Millonarios” por 5 a 0. O atacante Borré, que atualmente defende as cores do Internacional, marcou o primeiro gol da arena.

Ela custou cerca de 1,5 bilhão de pesos (cerca de R$ 94 milhões). O estádio, construído pelo Governo, conta com um museu interativo, camarotes e dois telões gigantes. Além da arena, o Central Córdoba também tem seu próprio estádio, o Alfredo Terrera, que é utilizado em algumas ocasiões.

Por fim, o Flamengo soma 4 pontos, um a menos que a LDU, do Equador. O líder da chave é justamente a equipe argentina, que surpreendeu o Rubro-Negro e triunfou por 2 a 1, no Maracanã.