No quinto jogo sob o comando de Mano, Grêmio sonha com reviravolta

O Grêmio se mostra esperançoso com uma mudança de rumo na temporada ao alcançar o quinto jogo sob o comando de Mano Menezes. Isso porque o próximo compromisso, contra o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7), no Peru, pode representar muitas coisas. Uma vitória mantém o time vivo na disputa pela liderança do Grupo D da Sul-Americana e, ao mesmo tempo, significaria uma reviravolta.

Afinal, a avaliação do técnico é que o time começou a apresentar os primeiros indícios de progresso com a vitória sobre o Santos, no domingo (4). No seu entendimento, os jogadores assimilaram a nova metodologia de trabalho rapidamente.

Até porque Mano estreou no cargo em um empate com o Godoy Cruz, pela Sul-Americana, e depois repetiu o placar em duelo contra o Vitória pelo Brasileirão. Em seguida, sofreu o revés, de virada, para o CSA pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por fim, encarou o Santos pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, a desgastante maratona, em um curto intervalo de tempo, é um empecilho. Há pouco tempo para corrigir erros nos treinos e a solução para os ajustes é na base do diálogo com os atletas. O próximo passo que a comissão técnica planeja é implantar um estilo mais ofensivo. Para isso, é fundamental a presença de um meio-campista mais criativo.

Mano quer tornar o Grêmio mais ofensivo

Há uma disputa entre Cristaldo e Monsalve, mas o desempenho abaixo do esperado dos estrangeiros atrapalha os planos. A análise da direção é que Mano já deu início ao principal objetivo, que é a retomada da confiança do elenco. Este primeiro momento causa animação que a parceria com Mano Menezes seja duradoura e traga mais bons frutos.

O Grêmio enfrenta o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana. O resultado positivo, aliás, pode valer a liderança. O Godoy Cruz venceu o Sportivo Luqueño no outro embate do grupo. Assim, o Tricolor Gaúcho precisaria de um triunfo por no mínimo três gols de vantagem para assumir a ponta.

