Mário esclarece sobre possíveis reforços no Fluminense: ‘Nenhum nome específico’

Taça do Mundial de Clubes passará pelos quatro clubes brasileiros presentes no torneio - (crédito: Foto: Carlos Melo/Jogada10)

O Fluminense deu sequência à exposição da taça do Mundial de Clubes da Fifa. Depois do Santuário do Cristo Redentor, o objeto de desejo dos 32 clubes chegou à sede de Laranjeiras. Em entrevista, o presidente Mário Bittencourt falou sobre possíveis reforços para a disputa do torneio internacional.

Assim, o mandatário negou qualquer negociação com o atacante Vitinho, revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Flamengo na época em que Renato Gaúcho estava por lá. Atualmente, o jogador atua no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

“Não procede (conversas por Vitinho). Nenhum jogador procede, pois não estamos avaliando nenhum nome específico. É um desenho que nós iremos começar daqui a pouco”, salientou.

“Vocês já me conhecem e sabem que penso o Fluminense grande. Os jogadores que vieram para cá nos últimos anos, como o retorno do Fred, Thiago Silva, Marcelo, Fábio. Sempre pensamos em jogadores para envergar nossa camisa e que tenham grande história no futebol. Se eu falar que temos algo encaminhado, nós não temos. Mas obviamente que nesta janela, colocaremos o coração e a cabeça para funcionar e quem sabe a gente consegue fazer algo especial”, acrescentou.

Importância do torneio e exposição da taça

Durante a exposição da taça, estiveram presentes Rubens Galaxe, Lira, Paulinho, Tartá, Búfalo Gil, Deley, Leandro Euzébio, Alexandre Torres, Ronald, Marco Antônio e Thiago Neves, todos ex-atletas do clube. Dessa forma, o presidente falou sobre a exposição da taça e a importância da disputa do torneio para a internacionalização da marca.

“Todos os clubes do Rio de Janeiro que irão participar do torneio tiveram a oportunidade de expor a taça. Nossa equipe é muito capacitada e competente e idealizou essa oportunidade da taça passar pelo Cristo e outros pontos turísticos. É um campeonato de todos, e o Fluminense está feliz”, disse.

“A gente fala tanto em internacionalização da marca e eu sempre disse que isso coloca o clube para disputar torneios deste tipo. Você vai ficar conhecido no mundo se disputar competições internacionais e tivermos jogadores de renome. Tínhamos Marcelo e Felipe Melo e agora temos Thiago Silva. Libertadores, Recopa e agora segundo Mundial e num curto espaço de tempo, é um momento especial”, completou.