Dudu receberá de Atlético-MG e Cruzeiro ao mesmo tempo; entenda o caso

O Atlético-MG anunciou na última terça-feira (6) o atacante Dudu como novo reforço para a sequência da atual temporada. Ele chegou diretamente do Cruzeiro após aceitar reduzir seus salários para mudar de ambiente. Mesmo assim, continuará recebendo parte dos vencimentos da equipe azul de Minas Gerais, onde iniciou 2025.

Aliás, no momento da rescisão de contrato, Cruzeiro e Dudu acertaram que o clube seguirá pagando os valores referentes aos salários que ele teria até o fim do ano. Dessa forma, o atacante receberá tanto do antigo clube quanto do novo ao mesmo tempo. Pelo lado celeste, o salário era de R$ 2 milhões mensais. No Alvinegro, o valor caiu em 50%.

VEJA: Atlético provoca Cruzeiro em anúncio da contratação de Dudu

Já anunciado no Atlético e com direito a provocações ao Cruzeiro, Dudu receberá R$ 900 mil, valor próximo ao que Júnior Santos, Rony, Bernard e Scarpa ganham na equipe. Ele só poderá estrear na abertura da janela de negociações em junho, mas já poderá treinar com os novos companheiros. No Galo, Dudu reencontrará Cuca, com quem trabalhou e foi vitorioso no Palmeiras.

Nos últimos anos, Dudu deixou tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro pela porta dos fundos. Agora, ele terá mais uma oportunidade e um recomeço no Atlético. Na temporada, o Galo disputa a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A numeração que ele usará será escolhida por torcedores do clube mineiro.

