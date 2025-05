Mundial de Clubes fecha com patrocinadora que visa ampliar sua presença global no futebol

A Fifa e a Visa deram mais um passo significativo na consolidação da relação histórica entre as partes ao firmar um novo acordo para o Super Mundial de Clubes 2025 — entre junho e julho. A parceria abrange a atuação da multinacional como fornecedora oficial de tecnologia de pagamentos na primeira edição do torneio que será disputado com novo formato, com 32 clubes das seis confederações continentais.

O relacionamento da entidade com a multinacional do setor financeiro é antigo, e a empresa já atuou como parceira oficial em diversos eventos organizados pela FiFa. A marca esteve presente, por exemplo, em Copas do Mundo masculina e feminina, além de torneios juvenis, de futsal e eSports. Agora, a nova parceria contempla também o Super Mundial num projeto mais ambicioso da parceria.

Romy Gai, diretor de negócios da Fifa, destacou o impacto dessa aliança: “Como parceira, a Visa desempenhou um papel de destaque no crescimento do futebol mundial. Então, estamos entusiasmados em tê-la agora que nos aproximamos do início dessa competição histórica”.

O diretor de marketing da Visa, Frank Cooper III, também comentou o anúncio: “Estamos entusiasmados de participar desse torneio inovador. Queremos proporcionar novas experiências aos nossos clientes, titulares de cartões e torcedores”, disse.

Patrocinadores confirmados

A Visa se tornou a sexta marca confirmada como patrocinadora do torneio e se junta a nomes de peso como Adidas, Coca-Cola, Budweiser, Bank of America e Hisense. Aliás, cinco dessas seis empresas (exceto pela Hisense) também estarão presentes na Copa do Mundo de 2026, também marcada para acontecer nos Estados Unidos. Neste caso, porém, Canadá e México também figuram como países-sedes.

Última vaga no Mundial de Clubes

Embora a maioria das equipes estejam confirmadas, ainda resta uma vaga no grupo do Flamengo – que ainda conta com Chelsea e Esperance. Isso porque o Léon, do México, acabou excluído da competição por determinação do regulamento da Fifa, que não permite a presença de dois clubes de um mesmo conglomerado no torneio. Os mexicanos pertencem aos mesmos donos do Pachuca, classificado por vencer a edição 2024 da Concacaf Champions.

Após a exclusão do León, surgiram diversas especulações envolvendo clubes como Barcelona, Arsenal, Liverpool e até mesmo o Corinthians. Contudo, todas hipóteses estão descartadas, e a Fifa irá promover um confronto direto entre Los Angeles Galaxy e América, do México, para definir o 32º participante da competição.

Critérios e contexto da disputa pela última vaga

Vice-campeão da Concacaf em 2023, o Galaxy retorna à disputa como possível representante após ter vencido a Major League Soccer no ano passado. Já o Club América garantiu a chance de disputar a vaga por sua posição no ranking da Fifa entre os clubes da federação.