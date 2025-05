Xabi Alonso vence disputa judicial na Espanha e fica livre de obrigações financeiras

Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen - (crédito: Lars Baron/Getty Images)

A Agência Tributária pediu o pagamento de 288.507,58 de euros, ou seja, algo em torno de R$1,9 milhão, por Xabi não ter quitado o imposto de renda pessoal sobre pagamentos que seu agente recebeu em 2012 do Real Madrid. No entanto, o Tribunal Nacional decidiu a favor do ex-jogador, considerando que na época, os valores constituíam uma remuneração pelos seus serviços de representação.

“Consequentemente, na regularização efetuada, a Inspetoria atribui à autora, a título de rendimentos pessoais do trabalho , a remuneração que o clube de futebol Real Madrid pagou ao agente do jogador, IDUB Servicios Deportivos. Concretamente, € 354.000 em 2012”, decidiu a Agência Tributária.

Xabi Alonso na mira do Real Madrid

Xabi Alonso pode ser o novo técnico do Real Madrid. Ele está na mira do clube espanhol para substituir Carlo Ancelotti, que pode ser o novo técnico da Seleção Brasileira.

Aos 43 anos, Xabi Alonso defendeu como jogador a Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique. Como técnico, está no comando do Bayer Leverkusen há três temporadas. O contrato dele com o clube alemão, portanto, é até junho de 2026. Aliás, no clube merengue, Xabi ficou por cinco temporadas e conquistou vários títulos, com destaque para uma LaLiga e uma Champions League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.