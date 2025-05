Vice da CBF pede ao STF a retirada de Ednaldo da presidência da confederação

Nesta quarta-feira (07), o vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, pediu a suspensão imediata do acordo homologado pelo STF. O acordo manteve Ednaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Sarney argumenta que o documento perdeu validade jurídica após a denúncia de falsificação da assinatura de Coronel Nunes, ex-presidente da entidade.

Dessa forma, Sarney solicitou o afastamento de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. Ele justificou o pedido ao mencionar que, com o acordo homologado pelo STF, o presidente da entidade usou uma liminar expedida pelo ministro Gilmar Mendes. Essa decisão devolveu a Ednaldo o poder sobre a instituição. Caso o STF aceite o pedido de anulação, o Supremo retomará o julgamento sobre a situação da federação em Brasília.

“Fernando Sarney pede que o STF suspenda imediatamente os efeitos do acordo ora impugnado por simulação de negócio jurídico, o que se evidencia pelas provas robustas que demonstram a invalidade jurídica da assinatura do Sr. Antônio Carlos Nunes De Lima”, diz um trecho da petição.

Episódio na CBF se arrasta

A petição apresentada por Sarney retrata um capítulo que se arrasta há mais de três anos. Desde a eleição de Ednaldo, em 2022, uma ação que tramitava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro questionava a legitimidade do pleito. No mandato atual, Fernando Sarney permanecerá como vice-presidente até março de 2026. Ele rompeu publicamente com o presidente da CBF.

Antônio Carlos Nunes de Lima (Coronel Nunes), Castellar Neto, Fernando Sarney, Gustavo Feijó, Rogério Caboclo, a Federação Mineira de Futebol e a própria CBF participaram da assinatura do protocolo de acordo. Em fevereiro, Ednaldo Rodrigues conseguiu um desfecho positivo. Dirigentes e a Federação Mineira de Futebol (FMF) homologaram um acordo que legitimou sua eleição.

