Mano poupa dois titulares do Grêmio e inclui promessa entre os relacionados

Técnico deve fazer até sete mudanças no time titular do Grêmio em comparação ao que iniciou duelo contra o Santos - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A Sul-Americana é a prioridade do Grêmio no atual momento da temporada. A equipe concorre pela liderança do Grupo D do torneio. Inclusive, o Tricolor tem a chance de alcançar esse objetivo com uma vitória por um placar elástico sobre o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7). Apesar disso, o técnico Mano Menezes não poderá contar com força máxima para este embate. Tanto por jogadores machucados como pela necessidade de poupar peças.

Edenilson e Marlon são os dois jogadores que estiveram entre os 11 iniciais no último compromisso, a vitória sobre o Santos, que não seguirão no time. O meio-campista sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Com isso, o atacante Alysson Edward provavelmente ganhará sua primeira chance como titular. Villasanti continua como desfalque por um problema muscular na coxa esquerda.

O comandante tem preferência por escalar Kannemann e preservar Wagner Leonardo. Haverá mudanças em ambas as laterais, pois Lucas Esteves retorna ao time titular. Afinal, Marlon não pode atuar nesta fase da competição, pois já a disputou pelo Cruzeiro.

Igor Serrote provavelmente estará estre os 11 iniciais na direita. Até porque a comissão técnica decidiu poupar João Pedro, que nem sequer está entre os relacionados. Além disso, o meio de campo deve ser formado por Cuéllar e Camilo, além de uma disputa em aberto entre Cristaldo e Monsalve. Dodi, que normalmente é titular, ganhará um descanso por parte da comissão técnica e não foi relacionado, assim como Braithwaite no ataque. Portanto, o seu substituto imediato deve ser Arezo.

Deste modo, o provável time titular deva ser: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Cuéllar, Camilo, Alysson, Cristaldo (Monsalve) e Cristian Olivera; Arezo.

Inclusão de joia do Grêmio entre os relacionados

Outra mudança é a integração de Bernardo Zortéa entre os atletas que estarão à disposição para o embate contra o Atlético Grau. O meio-campista, de 18 anos, é uma das principais promessas da base do Imortal. Ele faz parte das categorias inferiores desde 2022, quando chegou ao clube após destaque pela Chapecoense onde atuava pelo sub-15.

Um ano depois, já era titular na categoria acima, a sub-17, durante a disputa do Estadual. Também se sobressaiu na campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro da categoria. A sua performance positiva lhe rendeu uma renovação contratual até junho de 2026, além de uma multa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual). Por merecimento, passou a ser figura frequente em convocações da Seleção Brasileira sub-17.

RELACIONADOS ???????????? Bora conferir os atletas à disposição do técnico Mano Menezes para o duelo com o Atlético Grau. Agora é tudo #SulAmericana25. VAMOS!#GRAxGRE #AméricaÉNossaCasa pic.twitter.com/zeu8rLtPkH — Grêmio FBPA (@Gremio) May 6, 2025

