Tainá Castro, esposa de ??der Militão, explica como o zagueiro lida com sua exposição nas redes socais

Tainá Castro, esposa de Éder Militão, do Real Madrid, vive uma vida diferente da do jogador de futebol nas redes sociais. O zagueiro quase não aparece, enquanto ela é influencer.

Assim, durante um bate-papo de Tainá com seus seguidores em uma das suas redes sociais, ela respondeu a curiosidade de uma delas: Como Éder Militão lida com a vida de influencer dela e se ele a apoia.

Dessa forma, Tainá explicou que respeitando a individualidade de cada um e também como casal, o jogador não se importa. Além disso, afirmou que o zagueiro é a pessoa que mais da apoio a ela na vida.

“Eu sinto que ele é um dos meus maiores apoiadores. Eu consegui ver isso nitidamente, o primeiro “Tá na Cozinha” que eu gravei, ele foi ver o vídeo de como tinha ficado. E aí o brilho no olho dele me olhando fazendo aquilo, eu senti, eu já sabia que ele me apoiava, eu senti que ele realmente estava gostando de me ver ali. Assim, eu acho que eu respeito muito o limite dele, até porque eu também já fui mais low profile, então eu sei que às vezes é chato, tem que gravar, então eu acho que respeitando a intimidade dele, como pessoa e a nossa como casal, eu acho que pra ele tá tudo certo. E realmente, ele hoje é o meu maior apoiador, não só na vida de influencer, em tudo que eu faço”, disse.

@taina_edermilitao E vamos de Tata responde! ???? #fyb #fy #viral_video #foruyou #tatacastro #tainacastro ? som original – Tainá Castro e Éder Militão

Éder Militão e Tainá Castro se relacionam desde janeiro do ano passado e assinaram um contrato de união estável assim que decidiram morar juntos na Espanha, em junho. O documento era necessário para que ela pudesse residir junto ao jogador do Real Madrid no país. O casal, portanto, planeja uma cerimônia e uma festa ainda em 2025, que deve acontecer no Brasil.

Éder Militão se recupera de lesão

Éder Militão está próximo de voltar aos gramados. O zagueiro se recupera de uma lesão do rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, que ocorreu em novembro do ano passado.

A expectativa do Real Madrid, portanto, é contar com o zagueiro brasileiro na disputa do Mundial de Clubes, realizado entre junho e julho de 2025.

