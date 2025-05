Com Júnior Santos, veja relacionados do Atlético para confronto na Sul-Americana

O técnico Cuca vai poder contar com Júnior Santos para o confronto do Atlético Mineiro contra o o Iquique, do Chile, pela quarta rodada do Grupo H da Sul-Americana. Por outro lado, o treinador segue poupando Hulk.

Júnior Santos chegou ao Galo como um dos principais reforços para a temporada, mas sofreu com duas lesões seguidas e soma apenas sete partidas pela equipe. Recuperado, ele volta a ficar à disposição do técnico Cuca, que deve poupar titulares no confronto.

Além de Hulk, o treindor segue com outros desfalques: Caio Maia, Cadu, Alan Franco, Lyanco, Gabriel Menino e Guilherme Arana. Todos, portanto, estão no departamento médico. Dessa forma, confira os jogadores relacionados para o confronto.

Goleiros

Everson

Gabriel Delfim

Robert

Laterais

Renzo Saravia

Natanael

Caio

Rubens

Zagueiros

Igor Rabello

Vitor Hugo

Junior Alonso

Rômulo

Iván Román

Meio-campistas

Fausto Vera

Igor Gomes

Zé Phelipe

Patrick

Bernard

Gustavo Scarpa

Atacantes

João Marcelo

Rony

Tomás Cuello

Brahian Palacios

Júnior Santos

Sem perder há cinco jogos, o Galo busca mais uma vitória na temporada, que aliás, pode encaminhar a classificação. Assim, Atlético e Iquique se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília). O Galo lidera o grupo com cinco pontos, enquanto o clube chileno está na lanterna, com apenas um.

Vale ressaltar, portanto, que para se classificar direto para às oitavas de final, portanto, o clube mineiro precisa ficar em primeiro lugar. Por outro lado, o segundo colocado precisará jogar a repescagem para seguir na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.