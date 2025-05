Natascha, goleira do Palmeiras e da Seleção, rompe ligamentos e está fora da temporada

Goleira do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Natascha está fora da atual temporada no futebol feminino. Os exames detectaram rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco. A contusão aconteceu no clássico contra o São Paulo, no último sábado, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (7), o Palmeiras divulgou uma nota informando que a atleta recebe acompanhamento do departamento médico do clube e deverá passar por cirurgia entre seis e oito semanas. O prazo de recuperação para esse tipo de lesão é de pelo menos oito meses.

Natascha, aliás, foi a goleira titular da seleção Brasileira na vitória sobre os Estados Unidos, por 2 a 1, em amistoso disputado no início de abril. A primeira vez que as mulheres venceram as americanas na casa delas.

O lance que resultou na contusão ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 1. Após uma cobrança de escanteio, a goleira girou o joelho esquerdo ao colocar o pé no chão e caiu gritando de dor e chorando. Imediatamente, as jogadoras de São Paulo e Palmeiras pediram atendimento médico. Natascha deixou o gramado aos prantos, carregada em uma maca.

Nos acréscimos, após a substituição no gol, Tapia entrou em campo, mas não conseguiu evitar o gol marcado por Karla Alves, que garantiu a vitória do São Paulo na Arena Barueri.

Departamento médico do Palmeiras está cheio

No departamento médico do Verdão, além de Natascha, também estão Victoria Liss (recuperação de LCA no joelho esquerdo), Bianca Gomes (cirurgia no quadril esquerdo) e Brena Carolina (dores após trauma no tórax). Giovanna Campiolo, Lais Melo e Poliana se encontram em transição física.

