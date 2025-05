Guardiola ‘previu’ Inter de Milão, sob comando de Inzaghi, na final da Champions

Em noite mágica, a Inter de Milão sofreu contra o Barcelona, mas venceu por 4 a 3 e garantiu vaga na final da Champions League. Dois anos após a decisão perdida para o Manchester City, de Pep Guardiola. No entanto, no momento em que venceu aquela final em 2023, o catalão não economizou elogios para Inzaghi, comandante do time italiano, e fez uma previsão.

Guardiola afirmou que a Inter de Milão disputaria outra final de Champions League sob o comando do ex-atacante. O time italiano soma três conquistas do torneio e busca o tetra.

VEJA: Yamal promete título da Champions ao Barcelona: ‘Não pararemos até conseguirmos’

“Quero dizer ao Inzaghi que o que ele está sentindo agora, nós sentimos há dois anos. Ele deve saber que está treinando o segundo time mais forte da Europa e, portanto, um grande time. Ele estará de volta à final. O esporte é assim: às vezes você ganha, às vezes você perde”, disse Guardiola, após vencer a final da Champions contra a Inter em 2023.

Naquela ocasião, Rodri, eleito o melhor jogador do mundo, marcou o único gol da partida e garantiu o primeiro título do Manchester City na Champions. O confronto aconteceu no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. Além do maior torneio do continente, o time inglês conquistou a tríplice coroa, vencendo a Premier League e a Copa da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.