Gustavo Prado sobe na hierarquia do Inter e se torna candidato a titular

O meio-campista Gustavo Prado, de 18 anos, subiu no conceito do técnico Roger Machado e também na hierarquia que qual pauta o elenco do Inter. Isso porque a promissor atleta superou a concorrência com Gabriel Carvalho, outra revelação da base do clube, e ganhou uma vaga entre os relacionados. Inclusive, o camisa 47 está cotado para estar entre os titulares no duelo contra o Atlético Nacional, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, na próxima quinta-feira.

Afinal, o comandante está inclinado a retirar um dos volantes que esteve no time titular na derrota para o Corinthians, no último sábado. Assim, a sua preferência deva ser por escalar um jogador mais ofensivo e os principais candidatos são Gustavo Prado e Bruno Tabata. No caso, meio-campistas de origem, mas que atuam improvisados abertos no ataque para serem substitutos de Carbonero. O colombiano recentemente finalizou tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Entretanto, ele ainda não tem condições físicas de estar entre os 11 iniciais. Mesmo que o treinador opte por usar Bruno Tabata como titular, Gustavo Prado passará a ser uma das primeiras opções no banco que Roger Machado irá acionar nos próximos embates. O provável 11 inicial do Colorado para enfrentar o Atlético Nacional é: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Gustavo Prado ganha prestígio dentro do elenco do Inter

Com essa primeira vitória em disputa com outro companheiro das categorias inferiores, Gabriel Carvalho é ausência entre os relacionados por opção técnica. Gustavo Prado iniciou a temporada sem espaço, mas mudou tal panorama em abril. Especialmente na vitória, de virada, sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 47 passou a ser mais útil nas últimas três partidas do Colorado, com uma soma de 87 minutos em campo. Inclusive, seu crescimento foi premiado ao marcar o gol da vitória do Inter sobre o Maracanã, pela Copa do Brasil, no Beira-Rio.

A partida contra o Atlético Nacional, nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, vale a vida do Inter na Libertadores. Afinal, o Colorado precisa de um empate ou vitória na quarta rodada do Grupo F para se manter na zona de classificação. Com isso, teria um cenário mais tranquilo em seus dois últimos jogos diante do Nacional, no Uruguai, e o Bahia, no Beira-Rio.

Uma derrota para o Atlético Nacional criaria um cenário adverso, pois os colombianos ultrapassariam os gaúchos. Assim, o Internacional não poderia mais tropeçar e precisaria que seus concorrentes acumulassem resultados negativos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook