Corinthians é atropelado pelo Athletico, no Brasileirão sub-20 e fica longe do G8

O Athletico atropelou o Corinthians nesta quarta-feira (07) e goleou por 4 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. O meia Lucas Marezi participou de dois dos quatro gols. No primeiro, deu assistência para Sorriso em cobrança de escanteio. No segundo, iniciou a jogada que terminou com Kayke balançando as redes.

Desse modo, o placar consolidado e vitória quase confirmadas, o Furacão seguiu no ataque. Fábio Lucas aproveitou o rebote do goleiro Cadu e marcou o terceiro. Para fechar a goleada no CT do Caju, Gustavo Gomes acertou uma bela finalização e fez o quarto gol do Athletico.

Aliás, o time, sob o comando de Guilherme Nascimento, técnico do Sub-17 que substitui o treinador do Sub-20, ausente por estar com os profissionais, chegou aos 16 pontos e assumiu a segunda colocação. Já o Corinthians ocupa o 13º lugar, com nove pontos em nove rodadas. Portanto, distante do G8, que leva para a próxima fase.

Jornadas de Furacão e Timão

Agora pela décima rodada do Brasileirão sub-20, o Corinthians receberá o Atlético-GO. Jogo marcado para o Parque São Jorge, no dia 14, a partir de 15h. Já o Athletico terá compromisso com o Palmeiras, na mesma data, no entanto, começando ás 16h (Ambos de Brasília)

