Fluminense bate o São Paulo e sobe na tabela do Brasileirão Sub-20

Com direito a grande atuação, especialmente no primeiro tempo, o Fluminense reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão Sub-20. Após dois tropeços seguidos, o Tricolor carioca venceu o São Paulo nesta quarta-feira (7), por 2 a 0, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém (RJ), pela nona rodada e ganhou posições na tabela.

Não demorou para os donos da casa abrirem o placar. Marlon apareceu na pequena área após furada de Arthur Henrique e, bem posicionado, mandou para o fundo da rede, logo aos 5′. Aos 22′, Vagno cobrou falta com perfeição e dobrou a vantagem do Fluminense.

O Tricolor carioca ainda ficaria com um jogador a mais a partir dos 19′ do segundo tempo. Afinal, Maik cometeu falta grosseira em Wesley Natã e levou o segundo amarelo, deixando o São Paulo com dez homens.

Com a vitória, o Fluminense chega aos 11 pontos e sobe, assim, para a 12ª posição. Foi apenas o terceiro triunfo do time do técnico Felipe Canavan na competição. Já o São Paulo estaciona em 11º, com 12. O próximo compromisso dos Moleques de Xerém é na próxima terça (13), em clássico com o Botafogo, pela décima rodada do Brasileirão Sub-20.

Antes de pegar o Flamengo, em casa, na próxima quinta (15), pelo torneio, o São Paulo recebe o Tanabi, pela terceira rodada do Paulistão da categoria. O duelo é no sábado (10), às 15h (de Brasília).

