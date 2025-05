Com Neymar na arquibancada, Santos vence o Grêmio pelo Brasileirão Sub-20

O Santos venceu o Grêmio por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira (7), no CT Rei Pelé, pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 sob o olhar de Neymar, que acompanhou a partida da arquibancada. Os gols do jogo foram marcados pelo artilheiro da equipe, Luca Meirelles, duas vezes e Robinho Jr.

Dessa forma, o Peixe voltou a vencer depois de cinco rodadas e a somar três pontos na competição, chegando aos 13. Enquanto o clube gaúcho não pontuou e permaneceu com oito.

O Santos começou a partida buscando o gol. Aos 11 minutos, teve a primeira chance clara de abrir o placar. Após a defesa do goleiro em uma finalização de Luca Meirelles, a bola sobrou pra Pepê Firmino que finalizou de primeira e o lateral Pedro Gabriel tirou na linha.

Minutos depois, em cobrança de escanteio, Lira conseguiu finalizar sozinho, mas o goleiro Igor fez mais uma boa defesa. No entanto, aos 20 minutos, Luca Meirelles, artilheiro da equipe, conseguiu superar o goleiro e marcou de cabeça após cruzamento de Lira.

No segundo tempo, o ritmo da partida abaixou. Mesmo atrás do placar, o Grêmio não levou tanto perigo enquanto o Santos conseguiu ampliar a vantagem com um pênalti. Luca Meirelles, de novo, balançou as redes ao converter a cobrança. Nos acréscimos, Robinho Jr marcou um golaço para fechar o placar.

Pela competição, o próximo compromisso do Santos é na próxima quarta-feira (14), contra o Cuiabá, às 16h, no CT Manoel Dresch. Enquanto o Grêmio recebe o Bragantino no Hélio Dourado no mesmo dia, mas às 15h. Ambas as partidas são válidas pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

