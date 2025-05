Atlético Nacional x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional enfrenta o Atlético Nacional nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O embate pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores representa um confronto direto para o Colorado. Isso porque um empate ou uma vitória são essenciais para o Colorado se manter vivo na briga pela classificação para as oitavas de final do torneio. Até porque mantém os gaúchos à frente dos colombianos na tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN na Tv Fechada e na Disney+ pelo streaming.

Como chega o Atlético Nacional

“El Verde” (O Verde) ocupa a segunda colocação do Campeonato Colombiano, com um ponto a menos que o líder, América de Cali. Inclusive, a equipe engatou dois jogos sem perder. Na Libertadores, em sua estreia, o Atlético Nacional venceu o Nacional, do Uruguai, em seus domínios. Contudo, na sequência, os colombianos perderam para o Inter e Bahia, em confrontos na condição de visitante.

Neste cenário, o time se apoia em dois compromissos em casa e no retorno do atacante Hinestroza, que cumpriu suspensão, para emplacar uma reviravolta. Um triunfo sobre o Colorado possibilita ultrapassar os brasileiros e assumir a segunda colocação do Grupo F.

Como chega o Internacional

O Colorado está em fase de oscilação no Campeonato Brasileiro, mas segue invicto na Libertadores. Os gaúchos contam com uma vitória e dois empates no torneio. Portanto, manter esse desempenho no confronto direto diante do Atlético Nacional é essencial no intuito de construir um cenário favorável para os seus dois últimos compromissos na fase de grupos.

O técnico Roger Machado ainda avalia se escalará Bruno Henrique ou Thiago Maia como titulares. Há a possibilidade até dos dois começarem a partida. Afinal, Alan Patrick ainda causa preocupação, já que deixou o campo no intervalo contra o Corinthians por conta de um desconforto muscular. Mesmo assim, a tendência é de que esteja entre os 11 iniciais. Bruno Tabata também tem chances de voltar ao time.

ATLÉTICO NACIONAL X INTERNACIONAL

4ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 08/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Atanásio Girardot, em Medellín (COL)

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Camilo Cándido, Valero, Tesillo e Román; Uribe e Campuzano; Hinestroza, Cardona e Sarmiento; Morelos. Técnico: Javier Gandolfi

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia (Bruno Henrique); Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Facundo Raúl Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Bellati (ARG) e José Savorani (ARG)

VAR: Hector Palleta (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.