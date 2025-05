Namorada de Romário faz sucesso ao compartilhar rotina saudável e viagens

O amor está no ar! O namoro de Romário com Alycia Gomes, de 22 anos, começou de forma reservada no ano passado e se mostra resistente. Até porque o relacionamento está intacto, mas a amada passa a exibir nas redes sociais alguns momentos da sua vida. Alguns exemplos são sua rotina de treinos na academia e viagens.

Uma das experiências que Alycia exibe em sua conta no Instagram foi a visita à Grècia, ao lado do Baixinho. Inclusive, com uma das fotos com clima de romance com troca de carícias entre os pombinhos. A amada é defensora de hábitos saudáveis tanto que frequentemente registra sua presença na academia. Romário costuma mostrar todo o seu amor pela estudante de nutrição ao deixar comentários na publicação da companheira. O senador deixa elogios e declarações de amor como: “Linda e Minha”.

A universitária completou 22 anos em janeiro e ganhou uma festa na residência de luxo do ex-jogador, no Rio de Janeiro. Assim, o senador claramente não deixou a data especial em branco. Por sinal, provou como está apaixonado: “Parabéns, baby. Paz, felicidade, sabedoria, luz e muita saúde sempre! Você é simplesmente maravilhosa em todos os sentidos”.

Romário e Alycia namoram há mais de seis meses

O primeiro contato entre o Baixinho e Alycia ocorreu no decorrer da campanha eleitoral do ex-atleta em 2024. Na oportunidade, Romário esteve na Baixada Fluminense, região onde a estudante de nutrição mora. Posteriormente, em setembro do ano passado, foi a primeira vez que os dois foram vistos juntos, durante o Rock In Rio.

Na ocasião, os dois passaram o evento juntinhos, com troca de carícias ao lado de outros amigos. No começo de fevereiro, o ex-jogador promoveu um evento com artistas, atletas e seus amigos na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade Maravilhosa, como convidados.

A amada obviamente também marcou presença. O senador, aliás, organizou uma festa de grande proporção para celebrar os seus 59 anos em sua mansão e Alycia recebeu tratamento especial, como se fosse a esposa de um presidente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook