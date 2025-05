Brasileiro marca primeiro gol na Bundesliga e destaca presença sul-americana na rodada

O zagueiro brasileiro Arthur Chaves, do Hoffenheim, gravou seu nome na história recente da Bundesliga ao marcar o primeiro gol de sua carreira na liga alemã, em partida eletrizante contra o Borussia Mönchengladbach, que terminou empatada em 4 a 4. Esse feito destacou Arthur como o único sul-americano a marcar na rodada entre os oito atletas do continente que atuaram no final de semana.

Com 24 anos, Arthur acumula 32 jogos pelo Hoffenheim nesta temporada, nos quais já marcou dois gols. Assim, ao longo de sua carreira, o defensor acumula mais de 120 jogos, incluindo passagens pelo Acadêmico de Viseu, de Portugal, onde atuou 58 vezes em duas temporadas completas.

Formado nas categorias de base do Avaí, onde permaneceu por mais de dez anos, Arthur também teve experiência na elite do futebol brasileiro, com 31 jogos como profissional pelo clube catarinense. Além disso, o defensor representou a Seleção Brasileira de base, pela qual fez 11 jogos. Incluindo participações nos Jogos Pan-Americanos, onde conquistou a medalha de ouro, e no Torneio Pré-Olímpico na Venezuela.

O time ainda terá dois compromissos pela frente na Bundesliga. O primeiro, contra o Wolfsburg, nesta sexta-feira (9). Em seguida, o último jogo do time na temporada 2024/2025 será contra o Bayern de Munique, no dia 17.

