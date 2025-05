Atlético-MG e Vasco ficam no empate no Brasileirão Sub-20

Jogando no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), Atlético-MG e Vasco ficaram no 1 a 1, nesta quarta-feira (7), pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. O gol do Galo foi contra, de Riquelme Avellar, enquanto o Gigante da Colina buscou o empate com Léo Jacó.

O primeiro tempo foi de boas chances para ambas as equipes. Mesmo jogando fora de casa, o Vasco tomava as rédeas do jogo e partia para cima, criando desde sua zaga. Até mesmo o goleiro Phillipe Gabriel surgia como um “líbero”, entrando entre os zagueiros para facilitar a saída de bola. Juninho, Avellar e Lócio, aliás, perderam ótimas chances para o Cruz-Maltino.

Mas as saídas arriscadas do Vasco também geravam oportunidades para o Atlético. Dessa forma, em uma delas, o Galo chegou ao seu gol. Alisson Souza fez boa jogada, cruzou para a área e viu a bola pegar em Riquelme Avellar. Gol contra do lateral cruz-maltino, aos 45+3′ da etapa inicial.

Vasco busca empate após ficar com um a mais

No segundo tempo, Renan deixou o Atlético com um a menos após levar o vermelho direto, aos 24′. Assim, o Vasco se lançou todo ao ataque, chegando ao empate. João Vitor fez ótimo cruzamento para Léo Jacó, que cabeceou no canto e deixou tudo igual. GB e Lócio tiveram chances para virar o jogo, mas a mira não estava em dia para os jovens da Base Forte.

O Vasco, que sobe para décimo, agora com 12 pontos, volta a campo na próxima quarta-feira (14) para receber o Fortaleza, pela décima rodada. O time também está na semifinal da Copa Rio Sub-20, mas ainda não há data definida para o confronto contra o Resende. O Galo, por sua vez, cai para a 19ª posição, com apenas oito pontos. O time também atua na quarta-feira, quando recebe o Inter, pelo Brasileirão Sub-20.

