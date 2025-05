Ainda em recuperação, Neymar participa de vídeo de humor no CT do Santos

Neymar esbanjou todo o seu talento para interpretação enquanto ainda não tem condições para voltar a entrar em campo. Isso porque o craque esteve ao lado da influenciadora Duda Alcova durante gravação de um vídeo humorístico que foi postado nas redes sociais da atriz. Inclusive, a dupla produziu o conteúdo no CT Rei Pelé, onde o jogador estava em treinamento.

No registro que foi ao ar na conta do Instagram de Duda, a influenciadora pede a Neymar por uma foto, porém a solicitação não ocorreu pela fama do camisa 10 do Santos.

“Sempre simpática com meus tietes”, frisou a atriz na legenda da publicação.

O craque manteve o tom de descontração e interagiu com a publicação. O astro deixou um comentário como se estivesse surpreso, mas de forma irônica. Especialmente pela presença do emoji de uma risada.

Peixe indica momento para possível retorno de Neymar

O torcedor do Santos já tem um prazo para ver o camisa 10 de volta aos gramados. Afinal, o Peixe espera concluir a recuperação total de seu craque em até três semanas. O prazo é considerado “seguro” para o astro ter uma boa cicatrização de sua lesão na coxa esquerda. O jogador, aliás, passou por exames nesta terça-feira (6), que mostraram uma boa evolução de sua contusão.

Assim, a expectativa é que Neymar volte a atuar nos primeiros dias de junho. O Santos encara Botafogo, dia 1º, e o Fortaleza, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, a competição será paralisada para a disputa do Super Mundial de Clubes. O período sem jogos será crucial para o Peixe negociar um novo contrato com o craque, que tem vínculo com o clube até o dia 30 de junho.

O camisa 10 tem feito intensos trabalhos de fisioterapia e está sendo visto como bastante focado em sua recuperação. Ele realiza atividades sob a supervisão do coordenador do Cepraf, Luiz Alberto Rosan.

Neymar se lesionou no mês passado. Foi o segundo problema do jogador desde que retornou ao Alvinegro, no início do ano. Embora o problema seja na mesma coxa esquerda, os músculos são diferentes. A recuperação vem sendo tratada como ótima e com cicatrização adequada.

Aliás, em campo, Neymar disputou apenas duas partidas no Brasileirão e não completou os 90 minutos em nenhuma delas. Há quase um mês, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou fora da maioria dos jogos do Santos no Brasileirão e na Copa do Brasil.

