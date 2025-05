CBF confirma Santos x Ceará para o Allianz Parque

Santos e Ceará jogarão no Allianz Parque na próxima segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (7), a CBF confirmou a casa do Palmeiras como palco para a partida.

A diretoria do Peixe tinha a intenção de atuar no Pacaembu, por ser um estádio neutro em São Paulo. Contudo, os dirigentes desistiram e passaram a tratar diretamente com o Alviverde e a WTorre para mandar no Allianz Parque, o que de fato acabou se confirmando.

Pela primeira vez na temporada, o Santos atuará na capital do estado como mandante. Afinal, durante o Campeonato Paulista, houve algumas tentativas da direção santista, sem avanço nas negociações.

O imbróglio em torno do Pacaembu segue a todo vapor. O alvará provisório venceu em fevereiro. No entanto, a concessionária que administra o estádio afirmou que conseguiu renovação até setembro. Assim, somente a Portuguesa mandou jogos no local, todos eles pelo Paulistão.

Já o Santos afirma que a concessionária não conseguiu as autorizações a tempo de receber Peixe x Vozão na próxima segunda-feira (12).

A equipe da Baixada precisa desesperadamente da vitória para tentar sair da zona do rebaixamento. Até o momento, amarga a 19ª colocação, com quatro pontos, à frente somente do Sport, que soma dois. Já o Ceará segue em sétimo, com 11.

