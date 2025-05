Manchester United x Athletic Bilbao: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Manchester United durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

Dia de decisão na Liga Europa. Nesta quinta-feira (8), Manchester United e Athletic Bilbao se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal. A bola rola no Old Trafford, na Inglaterra, e os donos da casa estão com a classificação encaminhada após a vitória por 3 a 0 no primeiro confronto. Quem avançar encara o vencedor de Bodo/Glimt x Tottenham na final marcada para 21 de maio na Espanha.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: PSG vence Arsenal e pega a Inter de Milão na final da Champions

Como chega o Manchester United

O United, que faz a pior campanha da história do clube na Premier League, terá a oportunidade de ‘salvar’ a temporada com a disputa de uma final europeia. Após a vitória por 3 a 0 na Espanha, os ingleses podem perder em casa por até dois gols de diferença que garantem a classificação na final da Liga Europa.

Ao mesmo tempo, a boa notícia é que o técnico Rúben Amorim não enfrenta problemas de última hora no elenco e deve repetir a escalação do jogo da ida. No entanto, Diogo Dalot, Lisandro Martinez e Joshua Zirkzee, lesionados, são baixas confirmadas.

Como chega o Athletic Bilbao

Por outro lado, o time do País Basco se complicou nesta semifinal e precisa vencer por três gols para levar à prorrogação, ou por quatro, ou mais, para avançar direto à final. Além disso, o resultado no jogo de ida foi decepcionante para os torcedores do Bilbao, que sonhavam em disputar a final em casa.

Apesar do resultado ruim no primeiro duelo, o Athletic Bilbao faz uma boa temporada e está na 4ª posição do Campeonato Espanhol, na zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Por fim, para o duelo desta quinta-feira, a baixa mais recente para o técnico Ernesto Valverde fica por conta do zagueiro Dani Vivian, suspenso. Além disso, o meia Oihan Sancet também está fora.

Manchester United x Athletic Bilbao

Semifinal da Liga Europa — (jogo da volta)

Data e horário: quinta-feira, 08/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Old Trafford, Manchester (ING).

Manchester United: Onana; Lindelöf, Maguire e Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray Álvarez, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta (Prados), Berenguer; Iñaki Williams, Nico Williams, Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

VAR: Christian Dingert (ALE).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.