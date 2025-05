Marquinhos celebra vaga na final da Champions e mira título inédito com o PSG

O PSG venceu o Arsenal por 2 a 1 nesta quarta-feira (7), no Parque dos Príncipes, e garantiu vaga na final da Champions contra a Inter de Milão, marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. Após a partida, o capitão Marquinhos comemorou a classificação e relembrou a derrota na final de 2019/20, quando o time de Paris perdeu para o Bayern por 1 a 0. Agora, os parisienses terão mais uma oportunidade de buscar o título inédito.

“São títulos que marcam a carreira de um jogador. Quero deixar meu nome na história do PSG. Um título como esse me levaria a outro patamar. Muitos jogadores gostariam de viver esse momento. Ou seja, não posso deixar escapar. Não sei quando vai acontecer de novo”, disse o zagueiro brasileiro.

Além disso, esta será a segunda final de Champions na história do clube francês e Marquinhos também fez questão de lembrar os companheiros que estavam com ele na primeira final, em 2020.

“O caminho é longo. Mas, chegamos de novo. Muitos jogadores mereciam ter vencido naquela época da Covid, contra o Bayern”, afirmou.

Dessa maneira, o PSG tem mais uma chance de conquistar o título inédito da competição. Para o capitão, é importante que os jogadores mais jovens entendam o peso do momento.

“Quero passar para os mais novos que chegaram agora o quanto é difícil chegar a uma final de Champions. A gente chegou com trabalho duro. Correr, pressionar, voltar para marcar, controlar o jogo… são coisas que vêm da nossa filosofia”, explicou.

Marquinhos analisa final contra a Inter de Milão

Sobre o confronto com a Inter de Milão, Marquinhos fez questão de destacar a força do adversário, que eliminou o Barcelona em uma semifinal histórica, com 7 a 6 no placar agregado.

“Vai ser um jogo muito difícil. Os detalhes fazem a diferença. É um time muito forte taticamente. Todo mundo falava do Barcelona, mas a Inter aproveitou a chance e se classificou. A gente precisa focar na nossa filosofia e chegar bem. Mas, antes ainda temos a final da Copa da França”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.