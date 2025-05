San José (BOL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a vitória sobre o Sport, o Fluminense volta suas atenções para mais uma rodada da Sul-Americana. Assim, a equipe entra em campo nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), diante do San José. O confronto acontece no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia.

Dessa forma, o Tricolor lidera o Grupo F do torneio continental, com 7 pontos, um à frente do Once Caldas (COL). A equipe boliviana, por sua vez, tem apenas um, na lanterna da chave, que ainda conta com o Unión Española, do Chile. Dessa forma, as equipes se enfrentaram no Rio de Janeiro, e o time carioca goleou por 5 a 0.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (8) terá a transmissão do Paramount+ (serviço de streaming).

Como chega o San José

O time boliviano não deve ter baixas e entrará em campo com força total, sob o comando do técnico Dalcio Giovagnoli. Uma nova derrota, agora na altitude, pode até garantir a eliminação precoce na Sul-Americana. Assim, atualmente, a equipe soma cinco derrotas (três delas por goleada) e seis jogos sem vencer, somando todas as competições.

Como chega o Fluminense

Da mesma forma que no confronto com o Unión Española, o Tricolor viajou com um grupo repleto de jovens e reservas e não terá Renato Gaúcho à beira do campo. Desta vez, por razões médicas, visto que passou por uma ablação recentemente e não é recomendável enfrentar tamanha altitude. Ele será substituído por Alexandre Mendes, que terá os retornos de Isaque e Renato Augusto, recuperados de suas respectivas lesões.

No elenco geral, Thiago Silva e Germán Cano seguem de fora. O primeiro está em fase de transição após se recuperar de um problema na coxa direita, assim como o jovem Riquelme. Já o artilheiro argentino lesionou o joelho esquerdo e ficará de fora por até seis semanas. Por fim, Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito, enquanto o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos.

SAN JOSÉ (BOL) X FLUMINENSE

Sul-Americana – Grupo F – 4ª Rodada

Data e horário: 08/5/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

SAN JOSÉ: Poveda; Ramallo, Landa, Seimandi e Saavedra; Bejarano, Ribera, Arismendi e Vasquez; López e Roca. Técnico: Dalcio Giovagnoli.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Guga, Thiago Santos, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Lezcano (Renato Augusto); Lavega, Paulo Baya e Kevin Serna. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e José Martinez (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

