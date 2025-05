Gabigol revela ‘previsão’ de gol contra o Flamengo e único pedido a técnico do Cruzeiro

Consagrado no Flamengo após anos de casa e títulos, Gabigol decidiu a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, em seu primeiro reencontro com o ex-clube. De acordo com o artilheiro, balançar a rede contra o Rubro-Negro já estava ‘previsto’.

O atacante revelou uma brincadeira que fez com o zagueiro Léo Ortiz, seu ex-companheiro de Flamengo, ao entrar em campo já na reta final do duelo.

“Do jeito que foi não (não pensava). Mas a esperança está comigo, tenho fé de que as coisas vão acontecer. A primeira bola do jogo chutei para o gol, brinquei com o Léo Ortiz que eu faria o gol e depois teve o pênalti”, iniciou.

“As coisas foram passando, quando tem que acontecer, Deus coloca a mão, vão acontecer”, acrescentou o camisa 9 da Raposa, durante participação nesta quarta-feira (7), no Cruzeiro Cast.

Reserva no time mineiro após um início de ciclo com gols no tme mineiro, Gabi deu detalhes de como é a relação com Leonardo Jardim e revelou que fez um único pedido ao treinador português.

“Um cara muito direto, conversamos bastante sobre coisas que posso melhorar. Nossa relação é super franca, foi a única coisa que pedi para ele, que ele fosse franco. Tenho muita confiança que estamos fazendo um trabalho muito bom e que melhore ainda mais”, contou o atacante, que apresentou dores musculares nas duas coxas e não viajou para o Equador.

O Cruzeiro entra em campo na noite desta quarta, às 21h30 (de Brasília), diante do Mushuc Runa, fora de casa. O confronto vale pela quarta rodada da Sul-Americana.

