Pela Libertadores, Bahia toma a virada do Nacional na Fonte Nova

Em partida que aconteceu na Fonte Nova, diante do Bahia, o Nacional conseguiu sua primeira vitória na Libertadores 2025. De virada, os uruguaios venceram por 3 a 1, nesta terça-feira (7), e chegam a quatro pontos na classificação do Grupo F. O Bahia segue como líder da chave, com sete unidades, enquanto o Internacional está em terceiro, com cinco. O Atlético Nacional está na lanterna, com três pontos, mas ainda recebe o Colorado pela quarta rodada da fase de grupos.



Barreira resistente

Apesar de saídas pontuais para o ataque, a estratégia dos uruguaios priorizava a solidez no sistema defensivo. Com isso, a formação que tinha uma linha mais recuada de cinco homens dificultava bastante o trabalho na parte ofensiva do Esquadrão. Especialmente, para os comandados de Rogério Ceni abrirem espaço e finalizarem de maneira aguda contra o goleiro Mejía.

Não por acaso, a melhor chance dos anfitriões na primeira etapa acabou vindo do uso da bola aérea. Após Erick levantar a bola na área, Willian José testou firme e o arqueiro da equipe uruguaia fez grande intervenção.

Virada uruguaia e em grande estilo

O tricolor baiano precisou, no segundo tempo, de somente um minuto pra abrir a contagem. Caio Alexandre achou Willian José que, de primeira, colocou Jean Lucas em condições de bater no extremo canto esquerdo de Mejía. Porém, pouco tempo depois, a alegria do torcedor da casa deu lugar à frustração. Isso porque, depois de cobrança de escanteio, Morales saiu da marcação e mandou, com o pé esquerdo, longe do alcance de Marcos Felipe.

O gol deu confiança aos visitantes e, igualmente, inverteu a ordem de ações ofensivas na partida. Como resultado, um contra-ataque letal do Nacional teve Nico López recebendo dentro da grande área, driblando a marcação e tocando pro gol praticamente vazio. Pra fechar a contagem, já na reta final, Millán apareceu em outra investida certeira dos uruguaios e estufou as redes, 3 a 1.

BAHIA 1X3 NACIONAL

Libertadores – 4ª rodada do Grupo B

Data: 7/5/2025

Local: Fonte Nova, Salvador (BA)

Gols: Jean Lucas (1’/2°T), Morales (11’/2°T), Nico López (23’/2°T) e Millán (40’/2°T)

BAHIA: Marcos Felipe; Erick (Michel Araújo, 38’/2°T), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor, 43’/2°T), Jean Lucas (Lucho Rodríguez, 38’/2°T), Everton Ribeiro (Ademir, 17’/2°T) e Cauly; Willian José e Erick Pulga (Kayky, 43’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.

NACIONAL: Mejía; Morales (Nicolás Rodríguez, 30’/2°T), Calione, Coates, Millán e Báez; Oliva (Yonatán Rodríguez, 36’/2°T), Boggio, Villalba e Recoba (Romero, 16’/2°T); Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Auxiliares: Pablo González e Sebastián Ranieri (ambos ARG)

VAR: Nicolás Lamolina (ARG)

