Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027

Fifa anunciou as oito cidades que receberão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 - (crédito: - Foto: Divulgação/Fifa)

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (7) as oito cidades que vão sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo foram escolhidas pela entidade. Todas também receberam jogos do Mundial de 2014. Dessa forma, apenas quatro que sediaram a competição masculina não foram selecionadas.

No planejamento inicial da Fifa, o Maracanã receberia a partida de abertura e a final da Copa do Mundo. Porém, apenas a decisão está garantida. O primeiro jogo ainda pode ser realocado. Dessa forma, a “Casa do Inesquecível” na Cidade Maravilhosa receberá a sua terceira final de mundial — foi o palco da decisão em 1950 (Brasil x Uruguai) e 2014 (Alemanha x Argentina).

A entidade selecionou apenas oito cidades, duas a menos do que o planejado inicialmente. Maracanã, Mané Garrincha e Mineirão receberiam oito jogos cada, enquanto a Neo Química receberia sete. O número de jogos, no entanto, vai mudar, segundo o “ge”. A Fifa vai precisar recalcular a quantidade de partidas por estádios por causa da decisão de selecionar dois locais a menos.

Estádios da Copa do Mundo Feminina de 2027:

Belo Horizonte: Mineirão

Brasília: Mané Garrincha

Fortaleza: Castelão

Porto Alegre: Beira-Rio

Recife: Arena Pernambuco

Rio de Janeiro: Maracanã

Salvador: Arena Fonte Nova

São Paulo: Neo Química Arena

Quatro cidades ‘esquecidas’

A Fifa não selecionou quatro cidades que sediaram jogos na Copa do Mundo de 2014. Cuiabá, Curitiba, Manaus e Natal tiveram os piores índices entre as 12 sedes do Mundial masculino. Portanto, ficaram fora da competição feminina de 2027.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do Mundial na América do Sul. Das 32 seleções participantes, três delas serão representantes da Conmebol. País sede, o Brasil já está classificado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.