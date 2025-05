Atlético volta à Arena MRV com gramado sintético contra o Fluminense

O Atlético-MG está pronto para retornar à Arena MRV, que será reaberta neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no duelo contra o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará a estreia do gramado sintético no estádio.

O clube concluiu a instalação do piso artificial na semana passada, e o elenco treinou no novo gramado no último sábado (3). A Polícia Militar de Minas Gerais, então, fez a última vistoria na segunda-feira e autorizou o uso do local para partidas oficiais. Segundo o clube, a capacidade inicial liberada é para 40 mil lugares.

A previsão inicial era que a Arena MRV estaria disponível para receber partidas no início de abril. Porém, por conta de uma greve na Receita Federal, o gramado, importado da Europa, teve um atraso na entrega, o que postergou a instalação.

Mudanças na Arena MRV

Além do novo gramado, tiveram outras mudanças. Entre elas, está a elevação do nível do gramado, que impactou a distância para as arquibancadas. Também foram feitas modificações na estrutura das arquibancadas, incluindo áreas com e sem cadeiras. Além disso, também houve ajustes na acústica do local. As informações são do portal “ge”.

Portanto, o último jogo do Galo no Mineirão, que estava sendo usado para mandar seus jogos, foi na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, então, volta à Arena MRV após cinco jogos consecutivos fora de casa, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

