Fluminense encerra primeiro dia de tour da taça do Mundial com exposição nas Laranjeiras

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa 2025 foi exibido no Salão Nobre das Laranjeiras - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Fluminense encerrou o primeiro dia do tour da taça do Mundial de Clubes da Fifa 2025 com uma exposição nas Laranjeiras. Assim, mais de dois mil tricolores conheceram o troféu da competição, que ocorrerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Após a exibição no Cristo Redentor pela manhã, o caneco seguiu para o Salão Nobre da sede do clube, onde ficou de 13h às 20h.

Na chegada nas Laranjeiras, o troféu foi para o gramado do Estádio Manoel Schwartz para uma sessão de fotos exclusiva para a imprensa. Depois, a taça seguiu para o Salão Nobre, onde foi recebida pelo presidente Mário Bittencourt. Aliás, o mandatário tricolor negou qualquer negociação por reforços para o Mundial, no entanto, ressaltou que o tema será debatido em breve.

Além disso, o troféu do Mundial de Clubes também foi recebido por 11 “Legends” do Fluminense. Dessa forma, nomes como Alexandre Torres, Deley, Gil, Leandro Euzébio, Lira, Marco Antônio, Paulinho, Ronald, Rubens Galaxe, Tartá e Thiago Neves estiveram no evento. Depois, os torcedores puderam conhecer a taça durante uma exposição entre 13h às 20h, no Salão Nobre.

Tour termina com visitas no Maracanã e Pão de Açúcar

O Fluminense ainda permanece com o troféu do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (8). No último dia do tour sob posse do Tricolor, a taça amanhecerá no Maracanã. Primeiro, haverá um ensaio de fotos no campo. Depois, terá uma exibição atrás do gol das 11h às 13h, e será aberto a sócios. Por fim, o último destino será o Pão de Açúcar, onde ficará exposta para fotos com os torcedores a partir de 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.