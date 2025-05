Rodrigo Garro inicia trabalho de transição no Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira (07) após o empate contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana. Em campo, uma grande novidade: o meia Rodrigo Garro iniciou sua transição para os gramados com um trabalho à parte.

O argentino está fora de combate desde a final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, por conta de uma tendinopatia no joelho direito. Neste processo, Garro é acompanhado pelos fisioterapeutas do clube. A expectativa é que o jogador seja reintegrado ao restante do elenco do Corinthians em duas semanas, abaixo da previsão inicial.

Já Dorival Júnior iniciou os treinamentos com foco na partida contra o Mirassol, no próximo sábado (10). O treinador comandou uma atividade com os atletas que ficaram no banco de reservas contra o América. Já os titulares realizaram um trabalho na parte interna.

