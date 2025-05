Chelsea x Djurgarden: onde assistir, escalações e arbitragem

O Chelsea deve confirmar, nesta quinta-feira (8/5), sua presença na final da Liga Conferência 2024/25. A partida contra os suecos do Djurgarden acontece às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge, Londres, e marca o jogo de volta da semifinal. Os ingleses têm grande vantagem. Afinal, golearam por 4 a 1 na ida, em Estocolmo.

Assim, apenas uma improvável derrota por três gols levaria o jogo para os pênaltis. Caso o Djurgarden consiga a façanha de vencer por quatro gols de diferença, avança diretamente para a decisão.

O vencedor deste confronto enfrentará, na final, Fiorentina ou Betis. Também nesta quinta, às 16h (de Brasília), italianos e espanhóis disputam a volta da outra semifinal, em Florença. Na ida, o Betis venceu por 2 a 1. Assim, joga pelo empate para chegar à final.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 16h (de Brasília).

Chelsea poupa titulares e foca na Premier League

Com uma vantagem tão confortável e um elenco muito superior ao do rival, o técnico Enzo Maresca decidiu escalar um time reserva para esta partida. Afinal, embora a vaga na final da Liga Conferência esteja praticamente garantida, o Chelsea ainda luta fortemente na Premier League para terminar entre os cinco primeiros. Assim, garantiria vaga na próxima Liga dos Campeões. No momento está em 5º lugar e neste domingo (11/5) visita o 4º colocado Newcastle (ambos com 63 pontos).

Dessa forma, os titulares serão preservados para o campeonato inglês. Assim, a atenção neste jogo se volta para dois jogadores com potencial de entrar no time principal: Dewsbury-Hall e Sancho, que devem ser os principais articuladores ofensivos ao lado do jovem atacante Tyrique George, de 19 anos.

Djurgården foca no encerramento histórico

O Djurgarden sabe que já fez história ao chegar à semifinal de uma competição europeia. No entanto, o técnico Jani Honkavaara reconhece que o objetivo agora é fazer uma partida digna e evitar uma nova goleada.

A missão será difícil. O time sueco tem 12 desfalques — incluindo os goleiros titular e reserva — e será obrigado a escalar o terceiro goleiro, Jacob Rinne. Com tantos problemas no elenco e metade do time composto por reservas, o técnico admite que até o banco de reservas estará incompleto para o confronto em Londres.

Chelsea x Djurgarden

Liga Conferência – Semifinal (Volta)

Data e horário: 8/5/2025, 16h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin e Gusto; James, Amougou e Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka e Tyrique George. Técnico: Enzo Maresca

DJUNDGARDEN: Rinne; Stahl, Larsson, Danielson e Kosugi; Finndell, Stensson e Gulliksen; Haarala, Nguen e Priske. Técnico: Jani Honkavaara

Árbitro: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)

Auxiliares: Bruno Miguel Alves de Jesus e Luciano António Gomes Maia (POR)

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.