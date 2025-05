Francês, autor de gol na final da Copa de 98, relembra bastidores sobre convulsão de Ronaldo ao jogar videogame

A final da Copa do Mundo de 1998, realizada na França, foi cercada de tensão antes da partida. Ronaldo, o melhor jogador da Seleção Brasileira à época, convulsionou momentos antes da decisão. O fato abalou o time brasileiro, que entrou atordoado e viu os franceses vencerem por 3 a 0. Autor do último gol, Emmanuel Petit, relembrou os bastidores do jogo em entrevista à plataforma ‘Fast Slots’ e afirmou que a notícia sobre o mal-estar do Fenômeno chegou ao vestiário francês.

“Antes da final da Copa do Mundo de 1998, sabíamos o que estava acontecendo com o Ronaldo porque alguns de nossos jogadores eram seus companheiros de equipe na Itália. Tínhamos essa conexão e havia rumores. Ouvíamos que Ronaldo estava sofrendo com uma doença, mas o rumor mais forte era de que ele jogou videogame por tanto tempo que desmaiou”, conta.

Petit diz que a equipe conseguiu manter o foco na partida, apesar de alguns jogadores terem certeza do que tinha acontecido com Ronaldo.

“Não sabíamos exatamente se era verdade ou não, mas alguns dos nossos jogadores tinham certeza de que sim. Em jogos importantes como este, as pessoas de fora tentam atrapalhar você; às vezes pode ser difícil, mas é preciso manter a concentração e ignorar a imprensa e todos os rumores. Conseguimos nos concentrar em nós mesmos”, explicou.

Petit afirma que os franceses sabiam que tinham condições de vencer a equipe brasileira, mesmo reconhecendo as qualidades da Seleção.

“Antes do jogo, nos concentramos apenas em nós mesmos e não na Seleção Brasileira. Sabíamos que eles tinham qualidade, talvez qualidade para nos vencer, mas confiávamos que, se continuássemos fazendo o que estávamos fazendo, teríamos todas as chances. Mantivemos o foco e jogamos como sabíamos que podíamos, e foi o suficiente para vencer o Brasil. Se tivéssemos nos concentrado apenas no time deles e em todas as distrações, talvez tivesse sido diferente. Mas sabemos o que aconteceu naquela final”, finaliza.

Francês, autor de gol na final da Copa de 98, tem grande currículo

Emmanuel Petit acumulou mais de 60 partidas com a seleção da França e foi campeão do mundo e europeu. Também conquistou a Premier League de 1997/98 com o Arsenal, onde atuou por quatro temporadas. Ele também jogou por Monaco, Barcelona e Chelsea.

