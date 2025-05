Petraglia acusa clubes de calote em áudio vazado; Athletico se manifesta

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, acusou Corinthians, Vasco, Fluminense e Atlético-MG de calote em áudio vazado que circulou em grupos de aplicativos de mensagem nesta quarta-feira (7). No entanto, o próprio clube se manifestou de maneira oficial por conta da repercussão e negou pendências pela parte do Tricolor.

Com relação ao Vasco, o dirigente fala sobre o plano de pagamento de dívidas do Cruz-Maltino no processo de Recuperação Judicial. Isto, assim, impacta, a negociação do zagueiro Léo, adquirido por aproximadamente R$ 12 milhões no fim de 2024.

“Quanto ao Léo Pereira, o Vasco não pediu falência, o Vasco pediu RJ, recuperação judicial. É como se fosse uma concordata do passado. Então ele vai pagar um percentual muito baixo das dívidas e não tem prazo para isso. O Léo Pereira, como o Athletico não está em recuperação, temos que pagar independentemente, apesar que o contrato visava encontro de contas, mas infelizmente não foi possível fazê-lo. Não estamos recebendo e já pagamos o Léo Pereira”, disse.

Petraglia também citou falta de pagamentos por parte de Corinthians, Fluminense e Atlético-MG. O Timão contratou Alex Santana, o Tricolor comprou Canobbio e, por fim, o Galo adquiriu Cuello.

“Temos jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. Tem também o caso do Vasco, que não nos pagou. Foi vendido ano passado o volante, não me lembro o nome agora (Hugo Moura)”, disse.

“O Canobbio para o Fluminense, tinham que pagar a primeira parcela, e só deram 500 mil reais. O Cuello, o Atlético-MG comprou e não pagou nenhuma prestação, já está vencida. As vendas para o mercado interno foram todas previstas no nosso fluxo de caixa e infelizmente não serão realizadas. Essa é nossa preocupação para este ano”, completou.

Vice do Fluminense e Athletico se posicionam

Após veiculação dos áudios do presidente do Athetico, Petraglia, o vice-presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, usou as redes sociais para negar que o clube esteja devendo ao clube.

“Em relação ao Fluminense, o Presidente Petraglia se equivocou nessa mensagem. Estamos rigorosamente em dia com os pagamentos”, escreveu o dirigente tricolor.

Além disso, o próprio Athletico confirmou que o Fluminense está em dia com os pagamentos da compra de Canobbio. No entanto, o clube não citou os outros casos mencionados no áudio.

Petraglia também fala sobre dívida da Arena

Petraglia também comentou sobre dívida da reforma da então Arena da Baixada, hoje Ligga Arena, para a Copa do Mundo de 2014.

“Ela (Prefeitura de Curitiba) tem compromisso de vender em 12 anos os R$ 240 milhões, ou seja, R$ 20 milhões por ano. Ela não tem vendido esse potencial. Isso obriga o Athletico a pagar a prestação integral. Já pagamos R$ 67 milhões ano passado e esse ano vamos ter que pagar R$ 62 milhões. O vencimento é em junho de 2025”, destacou.

