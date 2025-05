Grêmio decepciona e fica apenas no empate com o Atlético Grau

O Grêmio não conseguiu embalar na temporada e decepcionou pela Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (07), o Tricolor, que utilizou um time alternativo, empatou sem gols com o Atlético Grau, em Lima, em uma partida muito fraca, com poucas oportunidades de gol.

Com o resultado, o Imortal permite que o Godoy Cruz assuma isoladamente a primeira colocação da chave. O Tricolor fica na segunda colocação, com oito pontos, enquanto os argentinos lideram a chave com dez. Os peruanos somaram apenas o seu segundo ponto e estão na terceira colocação do Grupo D.

Na próxima terça (13), o Grêmio recebe o Godoy Cruz na Arena, em um confronto direto pela vaga nas oitavas de final. Antes disso, o Tricolor encara o Bragantino, também em casa, pelo Brasileirão, no sábado (10). Já o Atlético Grau encara o Alianza Lima, no final de semana, pelo campeonato nacional e visita o Sportivo Luqueño, na quinta (15), pela Sul-Americana.

Grêmio decepciona e toma sustos

O jogo começou com uma pressão do Grêmio, que manteve maior posse de bola e permaneceu constantemente no campo de ataque. A primeira oportunidade surgiu após um erro do adversário, em um recuo errado que caiu no pé de Arezo, que chutou para fora.

Só que quem esperava um domínio tricolor se decepcionou. Os peruanos cresceram no jogo e tiveram as melhores oportunidades. Primeiro, Rojas recebeu na direita, cruzou e a bola atravessou toda a frente do gol. Depois, Franco arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e passou perto do ângulo de Volpi. Na mais perigosa, Bandiera se antecipou ao goleiro após cruzamento e acertou a trave.

Tricolor melhora, mas não marca

O Grêmio voltou com Cristian Oliveira no intervalo e, novamente, começou para cima. Jemerson teve a primeira oportunidade, após cobrança de falta, em que a bola sobrou para o zagueiro finalizar para defesa de Álvarez.

A pressão foi tímida, mas se manteve ao longo da segunda etapa. O Tricolor demorou para voltar a assustar. Após cruzamento na área, Arezo subiu desequilibrado e mandou por cima do gol. A realidade não mudou até o final do jogo. O Grêmio ficava com a bola, mas não levava perigo à meta peruana. Com isso, um empate amargo sem gols, com uma atuação que deixou muito a desejar.

ATLÉTICO GRAU-PER X GRÊMIO

Sul-Americana – 4ª rodada do Grupo D

Data e horário: 06/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

ATLÉTICO GRAU (PER): Álvarez; Rostaing, Franco, Tapia e Bolívar; Guarderas, Soto, Rojas (Reyes, 35’/2ºT) e Vilca; Bandiera (Vásquez, 28’/2ºT) e Sandoval (Olivares, 24’/2ºT). Técnico: Ángel Comizzo.

GRÊMIO: Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Cuéllar (Ronald, 16’/2ºT) e Cristaldo (Monsalve, 16’/2ºT); Alysson (André Henrique, 28’/2ºT), Luan Cândido (Cristian Oliveira, intervalo) e Arezo. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: José Burgos (URU)

Auxiliares: Nicoloas Taran e Carlos Barreiro (Ambos URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões Amarelos: Rojas e Vásquez (AGR); Jemerson (GRE)

