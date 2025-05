Estêvão e Vitor Roque marcam, Palmeiras bate Cerro e garante classificação na Libertadores

Com um gol em cada tempo, o primeiro deles um lindo chute cheio de curva de Estêvão, o Palmeiras derrotou por 2 a 0 o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (7), em Assunção. Vitor Roquen ão fez um grande jogo, mas, ainda assim, fechou o placar nos acréscimos da partida. O resultado no Estádio Nueva Olla mantém a equipe de Abel Ferreira com 100% de aproveitamento na Libertadores e já garante antecipadamente a classificação para as oitavas de final.

O Verdão segue líder disparado do Grupo G, agora com 12 pontos. Os paraguaios estacionam nos quatro somados. Ainda pela quarta rodada da fase de grupos, Sporting Cristal e Bolívar se enfrentam ainda nesta quarta.

Estêvão, cheio de curva, faz golaço

O Cerro tentou dar o troco pela derrota sofrida no Allianz Parque, mas o Palmeiras teve maior posse de bola na etapa. Assim, fez valer sua melhor qualidade técnica embora tenha falhado em tomadas de decisão nas transições. Weverton trabalhou bem aos sete minutos após um chute de Torres que sofreu desvio no caminho. Aos 41′, Lucas Evangelista fez cobrança rápida de falta no meio-campo, e Estêvão mandou um chute cheio de curva de fora da área para abrir o placar.

O time brasileiro teve uma ótima chance pouco depois, quando Victor Roque fez boa roubada de bola e partiu ao lado de Estêvão. O centroavante, porém, ficou na dúvida se tocava para o camisa 41 e, ao arriscar a finalização, mandou em cima do goleiro Arias. A tomada de decisão ruim de Roque no lance poderia ter tranquilizado ainda mais a equipe.

Palmeiras sofre abafa, e Roque mata no fim

O Palmeiras voltou do intervalo com Murilo e Ríos e manteve a troca de passes, envolvendo a defesa do Cerro. Vitor Roque viveu uma noite difícil, aparentando abalo emocional após a falha alarmante na primeira etapa – ele se redimiu só no fim da partida. Paulinho, um dos que entraram no segundo tempo, soltou uma bomba para defesa de Arias – a bola ainda pegou no travessão. Mayke também mostrou muito ímpeto ofensivo chegando à linha de fundo e buscando cruzamentos. Contudo, mais uma vez as melhores jogadas ofensivas saíram dos pés de Estêvão. Com a saída da joia, o time sofreu com o abafa dos paraguaios na reta final. Weverton viu Viera acertar o travessão alviverde e na sequência da jogada, Torres cabeceou no pé da trave, aos 42′. Nos acréscimos, Roque recebeu lançamento de Paulinho, partiu para cima da marcação e driblou zagueiro e goleiro antes de mandar para o fundo da rede.

CERRO PORTEÑO 0x2 PALMEIRAS

Libertadores-2025 – 4ª rodada do Grupo G

Data: 7/5/2025

Local: Estádio La Nueva Olla, Assunção (PAR)

Gols: Estêvão, 40’/1ºT (0-1); Vitor Roque, 47’/2ºT (0-2)

CERRO PORTEÑO: Martín Arias; Velázquez (Rodrigo Gómez, 36’/2ºT), Quintana e Matías Pérez; Alan Benítez, Piris da Motta (Valdez, 36’/2ºT), Wílder Viera, Carrizo (Sergio Araujo, 29’/2ºT) e Rivas (Cecilio Domínguez, 19’/2ºT); Jonatán Torres e Iturbe (Aguayo, 29’/2ºT). Técnico: Diego Martínez.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Fuchs (Murilo, intervalo) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos, intervalo) e Allan (Mayke, 17’/2ºT); Estêvão (Raphael Veiga, 37’/2ºT), Facundo Torres (Paulinho, 18’/2ºT) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões Amarelos: Viera (CER); Fuchs, Evangelista, Ríos (PAL)

Cartões Vermelhos: –

