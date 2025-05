Gerson é sincero após empate do Flamengo na Libertadores: ‘Falar menos’

O Flamengo precisava vencer o Central Córdoba para amenizar a pressão na Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro só empatou nesta quarta-feira (7), na Argentina, pela quarta rodada do grupo C da competição. Após o duelo, Gerson lamentou o resultado, mas ainda acredita na classificação.

“A gente queria ganhar o jogo, mas não conseguimos. Agora é falar menos e trabalhar mais. Voltar para casa, já temos um jogo no sábado. É pensar em fazer um bom jogo no sábado e depois pensar na Libertadores. Temos que vencer ou vencer na Libertadores para passar”, afirmou o capitão do Flamengo ao “Paramount+”.

Com o encerramento da quarta rodada, a LDU lidera a chave com oito pontos, superando o Central Córdoba, também com oito, no saldo de gols. Contudo, o Flamengo é o terceiro lugar, com cinco pontos. O Deportivo Táchira não somou pontos e é o lanterna, sem chances de classificação.

O time de Filipe Luís, porém, terá a chance de garantir a classificação para as oitavas de final no Maracanã, onde enfrentará a LDU e o Deportivo Táchira nas rodadas finais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.