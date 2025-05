Cristaldo ressalta sabor amargo no empate do Grêmio pela Sula

O Grêmio teve uma fraca atuação e não conseguiu a vitória pela Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (07), o Tricolor entrou com um time alternativo e ficou no empate sem gols contra o Atlético Grau, do Peru. Com o resultado, o Imortal viu o Godoy Cruz se isolar na liderança do grupo.

A avaliação negativa também esteve presente no discurso do meia Cristaldo. O jogador lamentou as oportunidades não concretizadas ao longo da partida e reforçou que o time precisará dar conta do recado dentro de casa.

“Sabor amargo o resultado, ganhamos apenas um ponto. A gente sabia que ia ser difícil. Tivemos situações, mas não conseguimos concretizar. Agora temos que fazer nosso papel em casa. Temos que fazer uma grande partida na Arena”, destacou.

Apesar do clima ruim pelo resultado, o Grêmio depende apenas de si para avançar para as oitavas de final. O Tricolor joga as próximas partidas, contra o Godoy Cruz e o Sportivo Luqueño, na Arena, e precisa vencer ambas para assumir a primeira colocação da chave. Na pior das hipóteses, o Imortal já está garantido no playoff contra um clube vindo da Libertadores.

