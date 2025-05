Deportes Iquique x Atlético: Onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), o Atlético Mineiro visita o Deportes Iquique. A partida é válida pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana e será disputada no Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile.

O Galo lidera o grupo com os mesmos cinco pontos do Caracas (que enfrenta o Cienciano, com três pontos, também nesta quinta). Caso vença, o Atlético se mantém muito bem na briga pela única vaga direta às oitavas de final e ainda pode elimina o time chileno, que é o lanterna, com apenas um ponto.

Onde assistir

Os canais Cazé TV e Disney+ transmitem a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Deportes Iquique

O Iquique vai mal tanto na Libertadores quanto no Campeonato Chileno, onde, assim como na competição continental, é o lanterna. Porém, na rodada passada, conseguiu sua primeira vitória no campeonato Nacional: 3 a 0 sobre o Huachipato. Ainda não deixou a última posição, mas ganhou ânimo para o duelo com o Atlético.

O técnico Fernando Díaz deve repetir a base da rodada anterior, com destaque para o meia Álvaro Ramos, principal criador do time (fez dois gols sobre o Huachipato). Ele deve formar uma boa dupla com Parrahuéz, o único atacante de referência no esquema 4-5-1.

Como chega o Atlético

Cuca não vai com força máxima. Afinal, decidiu, por exemplo, poupar Hulk, que nem viajou com a delegação. Assim, o ataque deve ser formado por Rony e Palacios, já que Junior Santos, que se recuperou de lesão, ainda não está 100% e ficará como opção no banco.

“Junior Santos deve jogar por 30 minutos, pois ainda não tem condições para atuar o tempo inteiro. É uma opção. Já Hulk, eu deixo ele descansando para que esteja muito bem nos sete jogos que teremos até a parada para o Mundual de Clubes” disse Cuca.

Há ainda uma dúvida: Scarpa também pode ganhar um descanso e começar no banco. Nesse caso, Fausto Vera seria titular. Dudu, recém-contratado, ainda não está inscrito na competição.

DEPORTES IQUIQUE-CHI X ATLÉTICO

Sul-Americana – 4ª rodada do Grupo D

Data e horário: 8/5/2025, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Tierra de Campeones, Iquique (CHI)

DEPORTES IQUIQUE: Requena; Biásquez, Rodríguez, Saborit e Davila; Fernández, Fuentes, Orellana, Ramos e Moya; Parraguez. Técnico:

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Romulo, Alonso e Caio; Rubens, Igor Gomes, Scarpa (Fausto Vera) e Bernard; Palacios e Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Auxiliares: Cristian Navarro e Gisela Trucco (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.