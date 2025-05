Arrascaeta admite má atuação do Flamengo após empate: ‘Erramos muito’

Autor do gol do Flamengo no empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, na noite desta quarta-feira (7), na Argentina, Arrascaeta não escondeu sua frustração com o resultado. Após a partida, o uruguaio admitiu que o Rubro-Negro “fez muito pouco” contra os argentinos e lamentou a situação complicada no Grupo C da Libertadores.

“A verdade é que é muito pouco, muito pouco. Dada a qualidade dos jogadores e a equipe que temos, tínhamos que sair com os três pontos. Sabíamos que seria uma partida difícil, mas erramos em muitos pontos. E a verdade é que não tivemos um bom jogo hoje e não fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro (derrota por 2 a 1, no último domingo). Então é levantar a cabeça e continuar trabalhando”, disse o camisa 10 à TV Globo.

Com o encerramento da quarta rodada, a LDU lidera a chave com oito pontos, superando o Central Córdoba, também com oito, no saldo de gols. Contudo, o Flamengo é o terceiro lugar, com cinco pontos. O Deportivo Táchira não somou pontos e é o lanterna, sem chances de classificação.

O time de Filipe Luís, porém, terá a chance de garantir a classificação para as oitavas de final no Maracanã, onde enfrentará a LDU e o Deportivo Táchira nas rodadas finais. Antes disso, o Fla volta a campo pelo Brasileirão. O próximo jogo será no sábado (10), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã.

