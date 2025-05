Mano Menezes desaprova atuação do Grêmio no Peru: ‘Foi pouco’

O Grêmio decepcionou o seu torcedor na noite desta quarta-feira (07). Pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, o Tricolor ficou no empate sem gols contra o Atlético Grau, do Peru, e ficou na segunda colocação da sua chave.

Para o treinador Mano Menezes, a atuação ficou abaixo do que a equipe poderia demonstrar. O técnico apontou que o time foi muito lento ao longo da primeira etapa, o que trouxe o adversário para o jogo. Na etapa final, o comandante tricolor viu uma evolução, mas ainda pouca para um resultado melhor.

“No primeiro tempo o time foi muito lento na troca de passes e essa lentidão foi empurrando o adversário para se organizar no último terço, aí não conseguimos entrar. Quando não conseguimos entrar, forçando as jogadas, demos o contra-ataque e duas vezes corremos o risco de tomar o gol, tudo que a gente não podia fazer. No segundo tempo eu senti que a equipe melhorou neste aspecto, a bola foi trabalhada de forma mais lúcida, mais rápido para chegar com um pouco mais de espaço. Mas foi pouco como equipe”, afirmou.

No grupo, o Grêmio fica na segunda colocação com oito pontos e está a dois do líder Godoy Cruz, próximo adversário. Mano apontou que o resultado era o mínimo que o time poderia conseguir no Peru, já que fica numa situação em que depende apenas de si para chegar à classificação direta para as oitavas de final.

“A gente leva o resultado mínimo, no sentido de levar a decisão para a nossa casa, que era um dos objetivos de hoje. A vitória ou um empate manteria a situação muito parecida, porque nós teríamos que ganhar do Godoy Cruz na terça-feira. Porque eles já tinham uma vantagem de saldo, e depois fechar na última partida em casa”, pontuou.

Time alternativo

Para a partida, Mano optou por utilizar uma equipe mais alternativa. Braithwaite, Dodi e João Pedro, por exemplo, nem chegaram a viajar. O treinador explicou que pesou a sequência de jogos até a próxima semana e também falou sobre a escolha por Luan Cândido na ponta esquerda. Além disso, o comandante avaliou que o entrosamento foi um fator determinante para o resultado ruim.

“Nossa escolha pesou nessa sequência de três jogos com curto espaço de tempo. Não dava para arriscar tanto, porque no sábado já vamos estar jogando com o Red Bull Bragantino e na terça-feira um jogo decisivo contra o Godoy Cruz. Então pensamos neste contexto, era necessário tirar alguns jogadores. Alguns já deixamos lá, outros trouxemos como equipe, mas deixamos para uma parte do jogo. Escolhemos o Luan, que é um pouco fora do normal, porque tanto ele e quanto o Esteves já fizeram essa função, têm uma passagem com força pelo lado, algumas vezes funcionou, mas faltou um pouco de entrosamento”, lamentou.

Por conta do time diferente, Mano não esperava uma evolução com relação à vitória contra o Santos. Por outro lado, o treinador não deixou de afirmar que a equipe poderia ter tido uma atuação melhor e apontou o trabalho para tentar crescer na produção.

“Eu não imaginei que a equipe teria uma evolução hoje. Acredito que nem vocês (repórteres), quando viram nossa escolha, esperavam uma evolução de equipe. A gente podia jogar mais? Podia jogar mais. Acho que precisa de trabalho, repetição, treino”, enfatizou.

